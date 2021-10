Cioloș a precizat însă că va vorbi despre scenariile posibile după votul asupra moțiunii de cenzură.

Liderul USR-PLUS și-a exprimat speranța ca moțiunea să treacă, subliniid că solicitarea a rămas aceeași: PNL să propună un alt premier și să fie reluate astfel discuțiile pentru refacerea majorității.

”Nu cred că e o soluţie (un guvern tehnocrat - n.red.). Atunci a fost, cumva, o soluţie de compromis. Era ultimul an de mandat al Parlamentului, înainte de alegeri. Şi atunci a fost o situaţie în care partidele nu au vrut să îşi asume guvernarea. Nu, acum PNL are mai multe variante, are de ales. Sau să refacem coaliţia, dar cu un alt premier, sau, dacă pentru ei e mult mai important Cîţu premier decât o majoritate funcţională, atunci au soluţia să găsească o formulă de susţinere cu PSD, cu AUR, pentru că noi nu avem de ce să susţinem un guvern minoritar PNL. Noi putem lucra cu PNL, dar un guvern condus de Florin Cîţu nu vedem de ce să-l susţinem”, a spus liderul USR-PLUS la un post TV.

În momentul de față, alegerile anticipate nu ar fi o soluție bună pentru țară, a mai declarat Cioloș.

”Nu cred că alegerile anticipate reprezintă o soluţie bună pentru România acum. Avem nevoie de un guvern. Dar avem nevoie de un guvern care să facă reforme. Avem un PNRR cu 30 de miliarde de euro în spate şi cu o serie de reforme. (...) Asta ar trebui să fie cartea de căpătâi a viitorului guvern, pentru că avem şi reforme şi fonduri”, a adăugat acesta.

Dacă va reveni în coaliție, USR-PLUS va solicita un calendar pentru aplicarea reformelor prevăzute în programul de guvernare.

"Poate să funcţioneze o coaliţie când stabileşti în comun nişte obiective şi te ţii de ele în mod serios. Cu respect faţă de partenerii tăi, nu văd de ce să nu funcţioneze. Problemele apar atunci când decizi un lucru şi nu te ţii de el şi îţi foloseşti puterea în guvern în mod exclusivist şi nu mai ţii cont de opinia partenerilor de coaliţie. (...) Evident, noi vom propune şi vom avea nevoie de un angajament clar de reforme şi un calendar, ca să ştim ce facem în trei luni, în şase luni, în nouă luni, într-un an de zile, pentru că timpul trece repede şi noi ne-am angajat la multe lucruri în programul de guvernare pe care l-am negociat anul trecut”, a mai spus noul președinte al USR-PLUS.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului Cîțu va fi votată marți.