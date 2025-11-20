Întrebat despre această numire, ministrul Dragoș Pîslaru a precizat că nu este rolul său să investigheze aspecte personale: „Nu este rolul meu să fac astfel de analize. Eu am un rol instituțional, de coordonare a instituției. Am primit-o azi dimineață pe doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu e rolul meu să fac investigații cu privire la orice aspecte legate de viața ei personală”, a declarat acesta.

Pîslaru a adăugat că noul secretar de stat îndeplinește toate condițiile profesionale: „Vă asigur că instituționala întrunește toate condițiile având în vedere CV-ul și capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de secretar de stat.”

Cine este Alina Gîrbea

Alina Gîrbea este sora partenerei de viață a lui Cătălin Drulă, Raluca Păun. Numele ei a apărut în septembrie 2024, când USR Timiș și-a desemnat candidații pentru alegerile parlamentare. Gîrbea a fost plasată pe locul doi pe lista pentru Senat, dar nu a obținut mandat.

Gîrbea are o carieră solidă în domeniul politicilor europene. Absolventă de Științe Politice la Universitatea București (2007), cu un master în Afaceri Europene la Sciences Po Paris (2009), ea a activat timp de 14 ani în instituții europene precum Comisia Europeană, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European.

De-a lungul carierei, Gîrbea a fost consilieră pe politica externă și de extindere a UE pentru mai mulți politicieni europeni, colaborând inclusiv cu fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli.

