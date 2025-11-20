Dumitru Dragomir dezvăluie jocurile reziștilor înșurubați în funcții cheie: ”E prea mult pentru un partid de 10%”

Dumitru Dragomir dezvăluie jocurile politice pe care reziștii le fac ajutați de Nicușor Dan. Membrii USR ocupă prea multe funcții pentru „un partid de 10%”, susține fostul șef al FRF. 

”Nu știu de ce a pierdut Drulă. Drulă a pierdut foarte mult. Nu înțeleg! Ori că lumea este supărată pe Nicușor Dan. 

La televiziune USR-ist, la armată USR-ist, la mediu USR-ist, la primărie USR-ist, la municipiu USR-ist. Nu se poate un partid de 10%, e prea mult pentru un partid de 10%. 

Este ca o bombă cu ceas. Va exploda asta în dauna președintelui și lumea vede. Băi frate, stai un picuț, ăsta are tot, tot. 

Nu a luat judecătorii, cred, nu le-a pus piciorul pe grumaz încă judecătorilor, dar e aproape, ca să fie clar. Dacă mai ia și Primăria Capitalei, serviciile oricum sunt ale lui”, a declarat Dumitru Dragomir. 