”Nu știu de ce a pierdut Drulă. Drulă a pierdut foarte mult. Nu înțeleg! Ori că lumea este supărată pe Nicușor Dan.

La televiziune USR-ist, la armată USR-ist, la mediu USR-ist, la primărie USR-ist, la municipiu USR-ist. Nu se poate un partid de 10%, e prea mult pentru un partid de 10%.

Este ca o bombă cu ceas. Va exploda asta în dauna președintelui și lumea vede. Băi frate, stai un picuț, ăsta are tot, tot.

Nu a luat judecătorii, cred, nu le-a pus piciorul pe grumaz încă judecătorilor, dar e aproape, ca să fie clar. Dacă mai ia și Primăria Capitalei, serviciile oricum sunt ale lui”, a declarat Dumitru Dragomir.