Ingrediente:



500 g ciuperci pleurotus

ulei de floarea-soarelui

2 căței usturoi

1 legătură ceapă verde

1 legătură pătrunjel

sare iodată fină

piper negru

Mod de preparare

Ceapa se taie marunt, iar frunzele verzi se lasa deoparte si usturoiul se toaca.

Ciupercile se spala si apoi se tamponeaza cu un prosop de hartie pentru a elimina apa ramasa pe ele. In functie de cat de mari sunt ciupercile, acestea se pot taia in fasii de dimensiunea dorita, iar cele mai mici se pot lasa intregi.

Ceapa si usturoiul se pun la calit si apoi se adauga ciupercile care se amesteca din cand in cand astfel incat sa fie facute uniform.

Cand sunt gata se servesc cu marar tocat din belsug.

Beneficiile consumului de ciuperci pleurotus

Ciupericile pleurotus sunt slabe în calorii, dar sunt bogate în minerale și vitamine.

100 g de ciuperci pleurotus conțin:

33 calorii

3 g proteine

0.4 g grăsimi

6 g carbohidrați

2.3 g fibre

420 mg potasiu

38 micrograme acid folic

5 mg vitamina B3

1.3 mg vitamina B5

0.3 mg vitamina B2

Datorită conținutului scăzut de calorii și grăsimi, ciupercile pleurotus sunt o opțiune excelentă pentru cei care doresc să își controleze greutatea.

Consumul regulat de ciuperci Pleurotus poate contribui la scăderea nivelului de colesterol și la menținerea sănătății sistemului cardiovascular.

Ciupercile conțin compuși antiinflamatori și antioxidanți, ajutând la reducerea inflamației în organism și la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Fibrele din ciuperci susțin sănătatea sistemului digestiv, promovând o digestie eficientă și prevenind constipația.

Este important să integrezi ciupercile Pleurotus într-o dietă echilibrată și sănătoasă pentru a beneficia de toate aceste proprietăți nutritive. Consultă întotdeauna un specialist în nutriție sau un medic înainte de a face schimbări semnificative în dieta ta, mai ales dacă ai condiții medicale preexistente.