Cum trebuie depozitați strugurii

Mai precis, trebuie să știți că plasticul va reține umiditatea scursă din fructe, motiv pentru care este important să nu țineți niciodată strugurii în pungi, sau alte obiecte din plastic. În caz contrar, fructele vor mucegăi mult mai repede și nu vor mai putea fi consumate.

Iar pentru ca strugurii să rămână proaspeți mult mai mult timp, cel mai indicat este să îi spălați cu oțet alb! Acest lucru se datorează faptului că oțetul conține acid acetic, care va distruge bacteriile și sporii de mucegai de pe coaja strugurilor.

În plus, acest ingredient banal din bucătărie nici nu va afecta gustul sau textura strugurilor, motiv pentru care oțetul este foarte util pentru a ajuta aceste fructe să rămână proaspete mai mult timp.

Oțetul alb poate fi foarte important pentru struguri

Practic, tot ce trebuie să faceți este să adăugați aproximativ 120 ml de oțet alb într-un bol de apă, apoi să lăsați strugurii la înmuiat vreme de aproximativ 10 – 15 minute. Mai departe, ei trebuie clătiți foarte bine sub un jet de apă rece, după care vor fi lăsați la uscat vreme de 10 minute, sau chiar și un sfert de oră.

Înainte de a-i depozita în frigider, este important să vă asigurați că strugurii s-au uscat complet, scrie click.ro.