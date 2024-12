Folosește dopuri de ureche

Foarte multi pacienti dezvolta afectiuni auditive ca urmare a unui mediu foarte zgomotos. Daca te numeri printre persoanele care sunt nevoite sa lucreze in zgomot de bormasina sau alte aparate din aceasta categorie, este absolut necesar sa iti achizitionezi o pereche de dopuri de ureche. Acestea sunt accesibile ca pret oricui si sunt o investitie foarte buna pentru sanatatea ta.

Dă sonorul mai încet

Organizatia Mondiala a Sanatatii a raportat faptul ca 1.1 miliarde de adolescenti si tineri din toata lumea risca sa isi piarda auzul din cauza dispozitivelor auditive. Daca si tie iti place sa asculti muzica cu castile in urechi si volumul maxim, ar fi bine sa respecti regula 60:60. Aceasta regula simpla presupune sa nu dai volumul mai tare de 60% si sa nu depasesti 60 de minute pe zi.

Castile care se introduc in urechi sunt si mai periculoase. Asadar, incercati sa le evitati.

Ofera-le urechilor tale timp de recuperare

Daca te expui unor zgomote puternice pentru o perioada lunga de timp, precum mersul la un concert sau in club, urechile tale vor avea nevoie de o perioada de recuperare. Cele mai noi studii arata ca ai nevoie de 16 ore de liniste dupa o noapte foarte zgomotoasa.

Nu mai folosi betisoare de ureche

ontrar opiniei populare, betisoarele de ureche pot face mai mult rau decat bine, mai ales atunci cand sunt folosite abuziv. Urechile se curata singure, asadar nu este nevoie sa folositi astfel de betisoare pentru a le curata.

Luati medicamente numai conform recomandarii medicului

Anumite medicamente, precum aspirina si ibuprofenul, pot contribui in anumite conditii specifice la pierderea auzului. Nu luati medicamente dupa ureche, ci ascultati sfatul medicului pentru a va proteja!

Pastreaza-ti urechile uscate

Umezeala in exces reprezinta mediul perfect pentru ca bacteriile sa se inmulteasca. Apa ramasa in urechi poate duce la asa-numita ureche a inotatorului sau la alte tipuri de infectii, ce pot fi periculoase pentru auz. Asadar, utilizati un prosop pentru a sterge usor apa ramasa in ureche dupa ce mergeti la piscina sau faceti baie.

Fa exercitii

Stiai ca sportul face bine la urechi? Ei bine, este adevarat. Exercitiile cardio, precum mersul, alergatul si ciclismul ajuta la circulatia sangelui in tot corpul, inclusiv in urechi. Acest lucru ajuta partea interna a urechii sa ramana sanatoasa si sa functioneze la potential maxim.