Capusele pot ajunge foarte usor in curtea ta prin intermediul animalelor (caini, pisici, pasari, rozatoare etc.) dar si prin intermediul vantului (10-20% dintre cazuri). Cu toate ca aceste insecte nu pot vedea, ele detecteaza vietuitoarele care au sange cald pe baza caldurii degajate de corpul acestora. Se pot urca destul de repede pe acestea pentru ca sar dupa firele de iarba direct pe „gazde”.

Iata cateva informatii despre capuse, de ce sunt periculoase aceste insecte si de ce este recomandat sa le eliminam:

Transmit boli exterm de periculoase – Borelioza sau boala Lyme, tularemie, febre infectioase sau hemoragice, iar pana la 15% dintre acestea sunt mortale

Se hranesc cu sange cald si sfasie pielea cu mandibulele, infigandu-si un dinte cheratinos (hipostom) in fluxul sanguin

Atunci cand se hranesc isi depun si ouale in organismul gazda, iar dupa aproximativ o saptamana parasesc organismul

Cum sa previi aparitia capuselor la tine in curte

Bineinteles, preventia este mult mai importanta decat eliminarea capuselor, asa ca trebuie sa iei in considerare si aceasta operatiune. Cea mai buna solutie impotriva capuselor este K-Othrine de la Bayer care are ca substanta activa, deltamethrine-ul.

Totusi, trebuie sa luati in considerare cateva lucruri inainte de a aplica aceasta solutie, pentru ca este recomandat sa fie iarba tunsa (2-3 cm), aplicarea trebuie sa se realizeze cat mai aproape de sol unde stau capusele si sa fie folosit un atomizor sau pulverizator de spate, pentru ca aplicarea trebuie sa fie facuta cu un echipament puternic. Solutia trebuie sa intre in contact cu capusele pentru a le extermina, asa ca este esential ca iarba sa fie tunsa.

Mai mult, insecticidul trebuie aplicat si pe garduri, pana la o inaltime de 1 m fata de sol. Dupa aplicare, insecticidul trebuie lasat sa isi faca efectul (pana la 72 de ore), asa ca va fi interzis accesul animalelor de companie sau a altor vietuitoare in zona in care ati imprastiat solutia. Animalele vor putea dupa ce au trecut 72 de ore sau dupa ce ati udat din belsug cu apa suprafata pe care ati pulverizat solutia (minimum 30 minute).

Cum sa elimini capusele cu metode 100% naturale

Ei bine, capusele nu se gasesc numai pe animale de companie ci si la bovine, ovine sau cabaline. De asemenea, acestea sunt de doua feluri, capuse endofile adica de adapost sau capuse exofile, de exterior. In locuinte, grajduri sau vizuini se gasesc capuse endofile si sunt acelea care paraziteaza animalele in perioada de odihna.

Animalele infectate, adica acelea care au fost muscate de capuse, pot fi infestate cu parazitul Babesioza care poate provoca moartea animalelor daca nu este descoperit la timp. Daca vrei sa ai grija de animalele tale si nu vrei sa folosesti substante toxice, o sa iti recomandam solutii 100% naturale.

Lamaia este eficienta impotriva capuselor, iar pentru a prepara o solutie trebuie sa tai fructul in bucati si sa il pui in apa fiarta. Lasa lamaia 12 ore in solutie, iar apoi foloseste un pulverizator pentru a stropi blana animalelor. Ai grija sa nu le dai in ochi, pentru ca animalele sufera la fel ca si omul.

Uleiul esential de lavanda reprezinta o solutie impotriva capuselor si l-am mai recomandat atunci cand am explicat cum sa scapi de purici prin metode naturale. Pentru a fi sigur ca indepartezi capusele aplica 2 picaturi la baza cozii si pe gatul animalului, insa nu direct pe piele. De asemenea, mai poti folosi ulei de cuisoare, eucalipt, lamaie, muscate, palmarosa, busuiocul cerbilor, dar si ulei din rasina de opoponax.

Continuarea pe Cumsa.ro