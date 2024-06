30 de milioane de ani de existenta pe Terra, 800 de batai ale aripilor pe secunda, 3.000 de specii si milioane de oameni care mor anual din cauza bolilor transmise prin intepatura lor. Cifrele sunt impresionante pentru o fiinta care masoara intre 3,17 si 19 milimetri si cantareste numai 2,49 miligrame.

Pericolul cel mai mare care vine de la cateva dintre miile de specii de tantari sunt, insa, bolile pe care le transmit. Malaria, febra galbena, febra Dengue, West Nile, Zika, encefalite virale, filarioza limfatica sunt doar cateva dintre ele. Studiile arata ca, din cauza incalzirii globale, peste un miliard de oameni din intreaga lume vor fi expusi imbolnavirilor cauzate de intepaturile de tantari, in urmatorii 50 de ani.

Pe langa toate acestea, tantarii au o abilitate unica sa-si ia zborul si sa se faca nevazuti cu cateva milisecunde inainte sa le aplici lovitura fatala. O vanatoare de tantari este pe cat de neplacuta, pe atat de enervanta, pentru ca de foarte multe ori este sortita esecului. Cum paza buna pazeste primejdia rea, decat sa ajungi intr-o astfel de situatie, mai bine gasesti o solutie ca sa-i tii la distanta. Si nu oricum, ci alegand o varianta ecologica, prin care nu iti pui sanatatea in pericol.

Capcanele ecologice pentru insecte

Una dintre cele mai eficiente metode prin care tii tantarii departe este sa-ti iei o capcana ecologica pentru insecte. Un astfel de aparat foloseste lumina UV, de pilda, prin care atrage insectele. Nu emana mirosuri si este extrem de silentios. In plus, poti alege o varianta de capcana portabila, pe care o poti lua cu tine in concediu. Sincer, cate vacante nu ti-au fost stricate de bazaitul si muscaturile neplacute ale acestor vietati?

Plante care alunga insectele

Foarte multe plante au in structura lor substante care le ajuta sa supravietuiasca atacului fitofagelor. Astfel de compusi sunt armele lor in lupta cu insectele: mirosuri respingatoare, toxine. Cele mai multe dintre aceste substante pot fi grupate in cinci categorii: compusi de azot (alcaloizi), terpenoizi, fenoli, inhibitori de proteinaza si regulatori de crestere. Desi functia primara a acestor compusi este sa apere planta de insectele fitofage, ei sunt eficienti si in cazul tantarilor sau a anumitor specii de muste.

Lavanda, galbenelele, lamaiul, eucaliptul si busuiocul contin astfel de compusi. Si nu este neaparat nevoie sa ai in ghiveci sau in gradina astfel de plante. Extractele sau uleiurile esentiale sunt la fel de eficiente.

Uleiul de eucalipt cu lamaie, aplicat pe piele

Pentru ca tot veni vorba de uleiuri esentiale, acestea reprezinta o alta modalitate ecologica de a tine tantarii departe. Multe dintre spray-urile sau unguentele de pe piata sunt foarte eficiente in aceasta lupta, numai ca au in componenta lor substante nocive pentru organism sau care pot provoca reactii alergice.

Uleiul de eucalipt sau de lamaie aplicat pe piele este o alternativa. Iti iei un recipient sub forma de spray, pui cinci picaturi de ulei esential intr-o cescuta cu apa si pulverizezi pe piele. Odata ce ai facut acest lucru, vei tine tantarii departe pentru doua sau patru ore. Dupa aceea, va trebui sa repeti pulverizarea. Totusi, verifica aceasta procedura pe o zona restransa de piele pentru a verifica faptul ca nu superi de reactii alergice la astfel de produse.

Foloseste ventilatoarele

Asa cum un avion poate avea dificultati la aterizare sau la decolare din cauza unei furtuni puternice, tot asa si tantarii pot avea problemele lor, daca sunt perturbati de curenti de aer. Un ventilator este o metoda eficienta pentru a tine departe insectele din mai multe motive. In primul rand, tantarilor nu le place vantul. Firesc. Nu pot zbura si nu pot ateriza pe pielea ta. Apoi, ventilatia disperseaza dioxidul de carbon pe care il expiri. CO2 e numele de cod cand vine vorba de operatiunea de reperare a tintei. La fel este si acidul lactic eliminat prin transpiratie. Ventilatorul te ajuta sa te racoresti si, deci, nu mai transpiri atat de mult.

Plasele pentru tantari

Chiar daca ti se pare ca incaperile nu mai pot fi aerisite cum trebuie, a pune plase la ferestrele tuturor camerelor in care stai este o metoda buna de a tine tantarii departe. Poti opta pentru plase in momentul montarii geamurilor sau le poti pune ulterior.

Citește continuarea aici