Ingrediente Sufleu cu spanac

300g spanac

5 oua

100g telemea

100g sunca

2 fire ceapa verde

3 catei usturoi

1 ardei gras rosu

Sare

Piper

Ulei

Mod de preparare Sufleu cu spanac

Tai ceapa marunt, sunca o tai cubulete si le calesti in putin ulei. Adaugi spanacul (fiert si tocat marunt apoi scurs de apa), usturoiul pisat si calesti totul pe foc mic 10 minute.

Lasi sa se raceasca, apoi adaugi telemeaua data pe razatoarea mare, ardeiul tocat cubulete si galbenusurile batute.

Bati albusurile spuma si le adaugi peste restul compozitiei apoi amesteci usor. Adaugi sare si piper dupa gust. Torni compozitia in forme mici si dai sufleul la cuptor pentru 50-55 de minute, la 170 de grade C.

Acesta este un preparat foarte gustos și sănătos și înlocuiește cu succes carnea, fiind ideal de consumat în zilele de vară.