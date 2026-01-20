Plante care atrag energia pozitivă și aduc prosperitate în casă, conform principiilor Feng Shui
Plante care atrag energia pozitivă și aduc prosperitate în casă, conform principiilor Feng Shui
Aceste plante atrag prosperitatea si energia pozitiva in casa, conform principiilor Feng Shui. Iată care sunt plantele care nu trebuie să-ți lipsească din locuință!
Aloe Vera
Aloe Vera este o plantă de interior foarte populară, datorită întreținerii reduse.
În Feng Shui, această plantă ajută la neutralizarea energiilor negative și poate fi plasată lângă computere sau alte dispozitive electronice pentru a filtra energia electromagnetică.
Arborele banilor
Arborele banilor este renumit pentru atragerea norocului și prosperității. Se dezvoltă bine în lumină slabă, are nevoie de udare rară și se potrivește chiar și în spații mici. De asemenea, se crede că reduce stresul și anxietatea.
Crinul păcii
Frunzele luxuriante și florile albe ale crinului păcii transformă energia negativă în energie pozitivă. Este ideal să îl plasezi în zone de stres, cum ar fi biroul de acasă. Preferă lumina indirectă și solul ușor umed.
Planta de jad
Plantele de jad sunt asociate cu noroc, bogăție și succes. Ele prosperă în lumină puternică și necesită udare doar atunci când solul este uscat. Sunt adesea oferite cadou pentru casă nouă, simbolizând prietenia și prosperitatea.
Bambusul norocos
Bambusul norocos, de fapt un tip de Dracaena, aduce calm, seninătate și prosperitate. Se dezvoltă ușor și cu o îngrijire minimă. Trebuie plasat într-un loc cu lumină moderată.
Planta șarpelui
Deși are frunze ascuțite, planta șarpelui este considerată norocoasă datorită rezistenței și proprietăților sale de purificare a aerului. Această plantă ajută la echilibrarea energiei descendente și preferă lumina puternică, dar indirectă.
Aceste plante nu doar înfrumusețează locuința, ci și atrag energii pozitive și noroc în casă. Alegerea corectă și amplasarea lor conform principiilor Feng Shui pot transforma spațiul tău într-un mediu armonios și prosper.
Planta pe care trebuie sa o ai în casă, conform principiilor Feng Shui. Aduce prosperitate și atrage energia pozitivă
Citește și:
- 10:52 - Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europei: Reafirm că România va avea un guvern prooccidental într-un termen rezonabil- VIDEO
- 10:31 - Parada de austeritate la Moscova, de Ziua Victoriei. Putin a acuzat din nou sprijinul NATO acordat Ucrainei – VIDEO
- 10:11 - Cod GALBEN de vreme severă în jumătate de țară: ploi torențiale, grindină și vânt puternic - HARTA
- 09:47 - Val de concedieri în România. Mii de oameni vor fi dați afară din sociețăți și companii de stat
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News