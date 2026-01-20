Trei bărbați din Gorj, reținuți după un scandal izbucnit într-o sală de jocuri din Dolj. Clienți băgați în spital după ce s-au luat la bătaie din cauza păcănelelor

Trei bărbați cu vârste între 22 și 46 de ani, din comuna Țânțăreni, județul Gorj, au fost reținuți de polițiștii din Dolj după ce au agresat trei persoane într-o sală de jocuri de noroc din Filiași.

Potrivit IPJ Dolj, incidentul a avut loc în seara zilei de 15 ianuarie, în jurul orei 22.00.

Scandal sângeros într-o sală de jocuri din Dolj

„În fapt, în seara zilei de 15 ianuarie, în jurul orei 22.00, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în incinta unei societăţi comerciale cu specific jocuri de noroc, din oraşul Filiaşi, are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost identificaţi trei bărbaţi, toţi din oraşul Turceni, judeţul Gorj, care le-au declarat poliţiştilor că, în urma unui conflict spontan, ar fi fost agresaţi fizic de alţi trei bărbaţi, care au fugit de la faţa locului”, au transmis reprezentanții instituției.

Cele trei victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Agresorii au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași, în vederea luării unei măsuri preventive.