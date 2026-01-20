Grindeanu, despre atacul orchestrat la ministrul Justiției în perioada numirii șefilor de parchete: „E o treabă care a fost brevetată în urmă cu mult timp”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că ministrul Justiției, Radu Marinescu, beneficiază în continuare de sprijinul formațiunii, în pofida acuzațiilor de plagiat privind teza sa de doctorat. Liderul PSD a adăugat că atacul la adresa lui Marinescu „a fost brevetat în urmă cu mult timp”, fiind clar motivul pentru care s-a întâmplat în această perioadă, făcând referire la declanșarea procedurilor legale pentru numirea nepolitică a șefilor de parchete.

Grindeanu a precizat că, dacă se va dovedi că legea nu a fost respectată, „situația trebuie corectată”, însă și-a exprimat încrederea că Marinescu a respectat toate obligațiile legale la momentul susținerii lucrării.

„Eu spun aşa: dacă cineva nu a respectat legea trebuie să plătească. Eu am încredere că ceea ce a declarat Radu Marinescu – şi anume că a respectat legea în vigoare atunci când şi-a ţinut doctoratul, în urmă cu 20 de ani, dacă nu mă înşel, a respectat, repet, legea. Dacă n-a făcut acest lucru asta este o treabă pe care va trebui să o îndreptăm. Dar nu cred”, a spus liderul PSD la un post TV.

Atacul la Marinescu, „brevetat în urmă cu mult timp”: „Știm de ce e acest atac”

Advertising

Advertising

Grindeanu a adăugat că atacurile la adresa ministrului Justiției nu sunt noi și fac parte dintr-un „scenariu vechi”, menit să forțeze înlăturarea acestuia din funcție.

„Ştim foarte bine ce s-a întâmplat şi de ce e acest atac. E străvezie această schemă pe care aceşti domni o pun în aplicare de ani buni. E o treabă care a fost brevetată în urmă cu mult timp. Se înţelege foarte bine ceea ce se doreşte prin înlăturarea ministrului Marinescu”, a afirmat el.

Liderul social-democrat a menționat că Marinescu, descris drept „șef de promoție și student eminent”, este în prezent evaluat de o comisie care analizează lucrarea de doctorat.

„Ştiu că Radu Marinescu a fost şef de promoţie, a fost un student eminent. Sunt convins că a respectat legea. E o comisie care analizează în acest moment această lucrare. Până atunci, Radu Marinescu are toată susţinerea PSD, fără niciun fel de ezitare”, a mai spus președintele PSD.

Totodată, președintele PSD a respins afirmațiile privind eventuale negocieri cu președintele Nicușor Dan pentru numirea procurorilor-șefi, precizând că aceste funcții se ocupă exclusiv prin concurs.

„Nu negociez procurorii şefi şi nu cred că o face nici preşedintele României. Eu ştiu că se dă un concurs pe aceste funcţii. Acest concurs a fost demarat cred că la începutul acestei luni. Acest lucru nu e de negociat”, a mai spus liderul PSD, a precizat Grindeanu, adăugând că nu are niciun interes pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații.