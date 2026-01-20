Șofer de TIR, mort pe loc într-un accident cumplit pe centura Lugojului! Camionul s-a răsturnat după ce bărbatul a pierdut controlul volanului

20 ian. 2026, 10:02
Un grav accident rutier a avut loc marți dimineața pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj, unde un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața după ce TIR-ul pe care îl conducea s-a răsturnat. Incidentul s-a produs în jurul orei 07:45, iar echipajele de intervenție au fost trimise imediat la fața locului pentru stingerea eventualelor incendii și acordarea primului ajutor.

Pompierii Detașamentului Lugoj au intervenit cu o autospecială de primă intervenție, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.

Accident grav în Timiș: un șofer de TIR a murit pe loc

Potrivit polițiștilor, primele verificări arată că șoferul conducea TIR-ul dinspre Caransebeș spre Timișoara când ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit carosabilul și a lovit două autoturisme parcate, după care vehiculul s-a răsturnat. Bărbatul a fost găsit încarcerat, iar în ciuda eforturilor echipajelor medicale, a fost declarat decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

