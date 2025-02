"Sunt chemat la Directia Genrala de Antifrauda Fiscala. La inceput mi-au pus numele pe un dosar desecretizat, care a fost facut public. Cumva, numele meu a fost trecut langa alti influenceri ca posibile persoane care au primit bani pentru a face promovare.

Apoi, am fost chemat la IGPR ca si martor sa fiu anchetat, sa arat ce si cum. Am fost si acolo, nicio problema.

Apoi, ce credeti? Mi-au inchis contul mare de pe TikTok de aproape jumatate de milion de urmaritori. Cativa ani de zile de munca zilnica. Ani de zile in care am motivat tinerii Atentie! Eu n-am facut meciuri, n-am trait din donatii. Eu am cursuri de formare profesionala, deci eu sustin forta de munca. A trecut si asta.

Azi sunt chemat la Directia Generala de Antifrauda Fiscala. Acum va intreb si eu pe voi - lasand la o parte pe cei care se bucura de raul celuilalt - voi, cei acre aveti alt preferat decat dl Georgescu. Poate voi sunteti cu Lasconi sau cu Cioalcu (...) - voua vi se pare normal sa trec prin toate lucrurile acestea? Eu care imi platesc darile la stat si tot ce trebuie? In sfarsit, acnd esti un om corect din toate punctele de vedere nu ai teama, nu ai frica, ai somnul linistit. Eu am dormit linistit. Vin aici, ma prezint", a spus influencerul Adrian Niculescu intr-un live pe retele de socializare.