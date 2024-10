Nu multă lume știe că Monica Bîrlădeanu are un frate, Petru, cu 6 ani mai mic. Iar zilele trecute bărbatul, care recent s-a căsătorit, a împlinit 38 de ani, prilej cu care actrița i-a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de suflet.

Vineri a fost ziua lui Petru, iar actrița nu a pierdut ocazia de a-l arăta tuturor și a-i transmite un mesaj. Un mesaj la care Petru a reacționat imediat, o dovadă că relațiile dintre ei sunt cum nu se poate mai frumoase.

Mesajul pe care i l-a transmis Monica Bîrlădeanu fratelui său

În urmă cu doar o lună Petru Bîrlădeanu își punea pirostriile alături de aleasa inimii sale, Cristina Elena. Atunci Monica a împărtășit cu mare bucurie evenimentul deosebit din familia lor, iar vineri, când fratele său a împlinit 38 de ani, i-a transmis cel mai frumos mesaj, scrie libertateapentrufemei.ro

„Am zis să nu mai aștept până la cina de ziua lui să ne pozam și să-l postez, că se întâmplă mai pe seară… Așa că las aici câteva momente mai recente cu iubitul meu frate, omul cel mai mișto pe care îl cunosc ( până de curând, ha:)): devotat, loial, talentat și cu o sensibilitate tare faină.

Am crescut împreună, am trecut prin adolescență, ne-am mutat la București împreuna, apoi am traversat epoci și ere diferite în viața fiecăruia. Dar ne-am avut unul pe altul și eu una, am înteles și prin el ce valoroasă e familia.

La mulți ani, Petru! Iți urez aici ce ți-am scris și astă noapte la 12:00 ( cu un mic update): să fii un soț bun și înțelept, un om de cuvânt, drept și generos și un tată minunat.