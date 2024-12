Cadourile pentru copii sunt prilej de bucurie pentru cei mici. Parintele ii explica copilului simbolistica cadoului de Craciun. In general cadourile de Craciun sunt cadouri speciale. Copilul invata ca ceea ce primeste de Craciun are o semnificatie deosebita, el pe langa cadou primeste iubirea si atentia parintelui. Cadourile pentru copii cele mai potrivite sunt acelea care il bucura, ii atrag atentia, ii dezvolta inteligenta logica, iar parintele are posibilitatea de a imparti cu el aceasta bucurie, de a se juca cu copilul, cu jucaria respectiva.

Copilul, in functie de jocurile preferate, de desenele animate urmarite, isi doreste cadouri reprezentand personajele preferate. Un alt aspect al acestei probleme este reprezentata de cele doua modele invatate in familie, cei doi parinti. Parintii sunt raspunzatori pentru formarea copilului. Parintii formeaza primele valori pentru copil.

Copilul invata ca un cadou se face din suflet, fara a astepta ceva la schimb. Parintele trebuie sa cunoasca nevoile copilului. Nevoile semnificative pentru un copil sunt atentia si iubirea:

este foarte important modul in care isi primeste cadoul .

– este important ca acel cadou, sa il bucure pe copil si sa nu reprezinte o necesitate considerata de parinti.

Copilul trebuie sa se joace activ cu respectiva jucarie, sa ii atraga atentia o perioada mai lunga de timp, si sa se poate implica in jocuri de grup cu alti copii. Parintele invata copilul sa investeasca emotional in cadoul primit.

Cadourile potivite sunt cadourile dorite. Cu cat ii cunosti mai bine pe ceilalti, cu atat reusesti sa le oferi cadourile dorite. Cadourile potrivite trebuie sa reprezinte o nevoie sau o dorinta a celui care primeste, nu o nevoie sau o dorinta a celui care ofera.

– sa tinem cont de activitatile celui ce primeste;

– de nevoile celui ce primeste;

– de dorintele celui ce primeste;

– de gradul de apropiere

– sa tinem cont de simbolistica cadoului.

Cadourile sunt pentru cei mici dar si pentru cei mari, important este sa isi impartaseasca bucuria primirii unui cadou.

