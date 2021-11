Directorul medical al SJU Deva, doctorul Lucian Miron, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că a fost solicitată şi o expertiză medico-legală în acest caz, după ce medicul neurochirurg a transmis conducerii spitalului că acest gen de operaţie s-ar fi impus pe ambele părţi ale capului.



"Am considerat că se impune o expertiză medico-legală şi am depus şi o plângere către organele în drept în vederea elucidării acestei situaţii - dacă era bună intervenţia pe ambele părţi. (...) Aşteptăm rezultatele anchetei şi ale expertizei medico-legale şi vom lua măsurile care se impun", a spus directorul medical al SJU Deva.



Întrebat dacă neurochirurgul a greşit, directorul medical a apreciat că ar fi vorba despre o eroare medicală în condiţiile în care intervenţia de eliminare a hematomului cranian s-a derulat pe ambele părţi ale capului pacientului şi nu doar pe cea afectată.



"A confundat stânga cu dreapta. E suficient! Să intervii pe partea dreaptă, când hematomul este pe partea stângă! Cred că mai greşit de aşa, nu se poate", a răspuns doctorul Lucian Miron.



Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara s-a sesizat asupra situaţiei de la spitalul judeţean, în condiţiile în care are în subordine unitatea medicală. Administratorul public al judeţului Hunedoara, Costel Avram, a declarat că Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor ar trebui să intervină în acest caz, mai ales că dreptul de liberă practică al medicului neurochirurg ar fi expirat în urmă cu o zi.



"Chiar dacă CJ Hunedoara face toate eforturile pentru a investi, pentru a face ca spitalul să funcţioneze bine, chiar foarte bine, din păcate, activitatea unor medici (...) aduce o imagine proastă asupra CJ Hunedoara. De aceea, atragem atenţia tuturor forurilor de decizie - Colegiul Medicilor Timişoara, Colegiul Naţional al Medicilor, Ministerului Sănătăţii, la care conducerea SJU Deva a făcut \"n\" sesizări la adresa acestui medic şi (acestea, n.r.) nu au luat nicio măsură. Din punct de vedere legal, conducerea SJU Deva a luat toate măsurile\", a spus administratorul public al judeţului Hunedoara.



Contactat telefonic, neurochirurgul Saleh Ahmed, la care au făcut referire autorităţile, a transmis, printr-o altă persoană, că se află în proces cu SJU Deva şi că aşteaptă soluţia instanţelor de judecată.



Pentru moment, neurochirurgul, care are şi specialitatea de ginecologie, nu mai poate face gărzi, conducerea SJU Deva explicând că nu-l poate suspenda din funcţie fără un aviz al Colegiului Medicilor sau al Ministerului Sănătăţii.