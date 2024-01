Rie Kudan, laureată a celui mai prestigios premiu literar din Japonia, a explicat că romanul său futurist a fost scris în proporţie de aproximativ 5% cu ajutorul software-ului generativ de inteligenţă artificială (IA) ChatGPT, pe care l-a folosit din convingerea că o va ajuta să îşi dezvolte potenţialul creativ, transmite joi AFP.



Cel mai recent roman al autoarei Rie Kudan, "Tokyo-to Dojo-to", a fost distins miercuri cu premiul Akutagawa, juriul declarând că acesta este "de o asemenea perfecţiune încât este dificil de găsit greşeli în el".



Însă, Rie Kudan, în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit în timpul unei ceremonii că "a apelat la întregul potenţial al inteligenţei artificiale pentru a scrie această carte", explicând că "în proporţie de circa 5%, aceasta este alcătuită din propoziţii generate de inteligenţa artificială", reproduse cuvânt cu cuvânt.



Instrumentul AI lansat în 2022, care poate scrie texte la cerere în câteva secunde, provoacă o îngrijorare tot mai mare în diverse sectoare, inclusiv în cel editorial.



IA este un subiect recurent în cartea lui Kudan, plasată într-un Tokyo futurist, care are ca temă un turn-închisoare proiectat de un arhitect care se simte inconfortabil într-o societate excesiv de tolerantă.



Kudan a declarat că are conversaţii frecvente cu IA, căreia îi împărtăşeşte cele mai intime gânduri, despre care nu poate vorbi "cu nimeni altcineva", adăugând că răspunsurile ChatGPT au inspirat uneori dialogul din roman.



Ea a spus că doreşte să rămână în "relaţii bune" cu IA şi să-şi "elibereze creativitatea".



Contactată de AFP, organizaţia care decernează premiul Akutagawa nu a dorit să comenteze aceste declaraţii.



Părerile au fost împărţite pe reţelele sociale, unde unii utilizatori au fost de părere că abordarea lui Rie Kudan este îndoielnică din punct de vedere moral. "Ea a scris o carte folosind cu abilitate inteligenţa artificială... Este acesta talent? Nu ştiu", a scris un utilizator de pe reţeaua socială X.



Alţii au lăudat ingeniozitatea romancierei şi eforturile depuse în timpul dialogurilor sale cu IA pentru a obţine textele.



Cărţile care citează ChatGPT drept coautor au fost puse la dispoziţie spre vânzare prin serviciul de auto-publicare de cărţi electronice de la Amazon, dar sunt, în general, evaluate ca fiind de proastă calitate.



Autorul britanic Salman Rushdie a declarat la sfârşitul anului 2023 că un scurt text generat în stilul său de IA era "de aruncat".



Numeroase acţiuni în justiţie au fost iniţiate de autori precum George R.R. Martin, autorul seriei "Game of Thrones", împotriva start-upului californian OpenAI, aflat la originea ChatGPT, pe care îl acuză că le-a încălcat drepturile de autor.