”Culisele puterii” Miron Mitrea: Statul paralel a fost construit de Traian Băsescu și schițat de Monica Macovei

”Ticălosul de Traian Băsescu a construit un sistem pe care astăzi îl numim stat paralel, prin care diferiți oameni din instituții publice au pus mâna pe România și pe instituții, au luat în control zone din justiție, apoi din afaceri și au reușit să controleze întreaga zonă politică. Se știe, au băgat în pușcărie adversarii politici, le-au luat firme.

Cel care a condus această construcție este Traian Băsescu. Structura, desenul, a făcut-o Monica Macovei, după care au încercat să vină cu legi, să legifereze încălcarea Constituției și nu au reușit.

Băsescu vine astăzi să ne spună că a descoperit oul - că, dacă numești oameni foarte tineri în funcții importante se îmbolnăvesc de putere. E firesc, fără experiența de viață, să creadă că au dreptate tot timpul. După o vârstă învățăm să comparăm dreptatea noastră cu a altora.

Când l-a numit pe Mihai Răzvan Ungureanu de la SIE prim-ministru, Maior a făcut o criză de nervi și i-a promis lui Băsescu că-l execută. Și l-a executat - i-a făcut lui Mircea Băsescu dosar. Acum Băsescu spune că trebuia să ia măsuri, dar atunci nu putea să le ia. Când a pierdut puterea, băieții ăștia și fetele pe care le-a crescut au constatat că puterea e la ei și nu mai e la Băsescu și i-au luat pe Udrea, Cocoș, Niro, oamenii lui.

Băsescu vrea să ne mintă. Are dreptate, a reușit, dar să spună că a vrut să facă în țara asta totul cum a vrut el. Este un ticălos simpatic. De respectat, îl respect pentru că este un mare policitian.

În 25 de ani în politică, am văzut un singur om care nu s-a lăsat zăpăcit de putere. Restul, toți, inclusiv eu, când am avut putere mare, mi-am dat seama că am început să exagerez”, a spus Mitrea, la Realitatea Plus.

