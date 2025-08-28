Este ideală pentru atunci când îți dorești o gustare lejeră, dar plină de savoare. Poate fi servită cu pâine proaspătă, lipii calde sau chiar legume crocante. Salata are o textură catifelată, dar ușor aerată. Iar iaurtul adaugă o cremozitate plăcută, fără greutatea maionezei clasice. Gustul afumat al vinetelor coapte este echilibrat de aciditatea delicată a iaurtului. Iar sucul de lămâie aduce prospețime. Usturoiul vine cu o notă intensă și ușor picantă, perfect integrată în cremă.

Ingrediente:

2 vinete mari

250 g iaurt grecesc (10% grăsime)

2 căței de usturoi

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 linguriță zeamă de lămâie

sare după gust

piper proaspăt măcinat

opțional: frunze de pătrunjel sau mentă pentru prospețime.

Mod de preparare

Primul pas constă în coacerea vinetelor. Spală vinetele, șterge-le bine și coace-le până când coaja este arsă și pulpa moale. Lasă-le să se răcească puțin, apoi curăță-le, scoate pulpa și las-o într-o sită să se scurgă bine.

După ce pulpa vinetelor coapte s-au scurs de tot lichidul cu gust amărui, toac-o cu un cuțit sau cu un satâr special de lemn. Nu folosi cuțit metalic pentru a evita oxidarea vinetelor care ar căpăta gust amărui.

Descoperă și câteva sfaturi despre cum se coc corect vinetele și cum se decojesc mai ușor.

Între timp, curăță usturoiul și pisează-l în mojar sau zdrobețte-l cu presa specială.

Pentru a prepara dressingul salatei de vinete, într-un bol, amestecă iaurtul grecesc cu uleiul de măsline. Adaugă zeama de lămâie, usturoiul zdrobit sau pisat și un praf de sare.

Omogenizează bine toate ingredientele. Apoi adaugă vinetele tocate și scurse și din nou amestecă ușor cu o spatulă până când obții o cremă fină.

Gustă și potrivește de sare, piper și aciditate, adăugând puțin suc de lămâie dacă vrei un plus de prospețime.

Pentru servire mută salata de vinete într-un bol frumos. Stropește-o cu un fir de ulei de măsline pe deasupra. Opțional, presară pătrunjel verde tocat fin sau frunze de mentă, pentru un plus de prospețime.

