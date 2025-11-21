„Vreau să salut declarația CSM că va aviza, astfel încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea în timp util. Este un gest de normalitate, pe care îl salut. Multă lume a spus că eu am spus 75% (procentul din salariul net care va sta la baza calculării pensiei). Eu am spus că trebuia ca acea perioadă de tranziție să fie un an cu un an și ar fi fost o perioadă de tranziție de 15-16 ani”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a ținut să salute faptul că judecătorii CCR au decalat ședința de judecată în care vor analiza proiectul de lege prin care vor crește taxele locale și taxele auto.

„Din nou este un gest responsabil a unei instituții a statului român. Să vă dau o analogie: când 2 părți au un litigiu, dacă una dintre părți solicită și spune că este un motiv de urgență, instanța poate lua în considerare și dacă judecătorul consideră că se justifică urgența, atunci se poate decala acel termen.”, a mai spus președintele.