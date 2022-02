În această perioadă spitalele se confruntă cu facturi mari, fiind afectate de creșterea preturilor la gaze si energie, facturile fiind chiar triple față de perioada de dinaintea exploziei prețurilor.

Factura de la Institutul Marius Nasta din Capitală pe luna ianuarie a acestui an a venit dublă față de cea din decembrie - 500.000 de lei. Banii vor fi dați de Casa de Sănătate București.

Medicul Beatrice Mahler, managerul institutului, a declarat, la Realitatea PLUS, că factura de aproape 500de mii de lei „este extrem de mare. În acest moment, spitalele sunt protejate prin HG, cheltuielile sunt decontate prin casa de asigurari. Pacientii nu sunt afectati in acest moment”.

După ridicarea stării de alertă, Beatrice Mahler spune că „este dificil un răspuns în acest moment, pentru că, pe de o parte este foarte bună ieșirea din starea de alertă, pe de altă parte, depinde de plata prin CNAS. In acest moment, un pacient care are un diagnostic de fibroza pulmonara primeste undeva in jur de 400 de lei pe zi, in conditiile in care numai o analiză este de 400 de lei”.

Întrebată despre consumul de gaze si electricitate și soluțiile pentru plata facturilor mari ce vor urma, Beatrice Mahler a precizat că acesta „nu a crescut pentru o lună de iarnă, dar factura s-a dublat. Am avut discutii, preturile nu pot fi negociate ca să ajute spitalul in acest moment. (...)

Este exclus sa facem economie in conditiile in care vorbim de un pacient care are nevoie de un confort termic si alimentele corespunzatoare. Noi furnizam caldura pacientilor nostri inca din luna octombrie.

Vom vedea, solutia vine din plata corecta a unitatilor din sanatate, astfel incat sa nu fie diferente intre costuri, cheltuielile pe care le are fiecare spital cu fiecare pacient”.