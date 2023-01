Cristian Diaconescu spune că Turcia joacă un rol mult mai important decât se vede în realitate, în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Fostul ministru de externe felicită diplomația de la Ankara, care știe să stea la masa negocierilor atât cu SUA-NATO, cât și cu Rusia și Ucraina.

„Sunt proiecte la nivelul NATO, deci e greu să spunem din partea cui sunt blindatele care au tranzitat Romania către Ucraina. Franța a declarat oficial că a tirmis blindate, dar și SUA și-au asumat. Turcia joacă multivectorial, și nu doar în zona Mării Negre. Turcia joacă și pe piața de gaze, oferă contracte Bulgariei, iar din toamna va exploata gazele din Marea Neagră. Turcia știe că în NATO are primul și ultimul cuvânt în ceea ce privește situația geo politică și economică din Marea Neagră. A stabilit coridoarele de cereale ce pleacă din Ucraina către Europa și restul lumii. Joacă extrem de complex poziția sa la Marea Neagră.

Pe de altă parte, în armata Federației Ruse are loc o paradigmă între comandanți și tinerii militari. Soldații sunt născuți după anul 1990 și habar nu au ce e ăla soviet, Armata Roșie sau marele URSS. În schimb, comandanții lor sunt instruiți fix pe vremea comunismului și în spiritul lui. Aici apar diferențe majore. Cel care dă comanda are un anumit timp de gandire, cel care execută are un alt timp de a gândi. Dar chiar și așa, Rusia încă nu se află într-o situație catastrofală. Cel puțin pe perioada iernii, războiul va continua, toata lumea speră la pace, dar aceasta încă este departe. Nu există, în prezent, premisele unor negocieri care să ducă la încetarea conflictului”, a declarat Cristian Diaconescu în emisiunea CONTROVERSAT.