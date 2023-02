„În condițiile în care, în diverse variante, Moldova cade sub autoritatea Rusiei, ea va fi intordusă sub sanctiuni, iar atunci oamenii vor muri de foame. Acum au la dispoziție pe Platforma de Cooperare UE fonduri de 100 de milioane de euro, Marea Britanie mai dă vreo 29 de milioane de lire. Dacă se schimbă peisajul în Moldova, ea devine temă serioasă în România. Din această perspectivă, dacă ar fi alegeri mâine, partidul de la guvernare ar intra în Parlament, alături de câteva partide proruse. Maia Sandu stă prost cu credibilitatea internă. Lansarea unui asemenea mesaj înseamnă că vrea să transmită o alertă. Când vorbesti de o lovitură de stat, într-o țară care a avut din 1990 un climat politic instabil, este ceva serios. Situația e extrem de volatilă. Nu știu de ce a făcut acest pas. De-a lungul istoriei și Ucraina a avut o politică ambiguă față de Moldova. Are gridul de electricitate în Transnistria, are ieșire la Dunăre și Marea Neagră. Acest stat este prins într-o menghină exrem de complicată. Unde ai doi poli spre vest? În zona Mării Baltice, dar acolo sunt aproape toate statele pro occident, un pol foarte puternic. Straniu sau nu, deși tensiunile sunt mari, în Kaliningrad nu se provoacă nimic. Avem Moldova și ieșirile la Marea Neagră, iar Insula Șerpilor este foarte aproape de apele noastre teritoriale, ba chiar cu zăcăminte. Deci, nimeni nu va face investiții într-o zonă nesigură. Este ciudat cum cei din conducerea țării, în speță, președintele, nu își face deloc poze la Sofia sau la Chișinău, care sunt mai relevante. Cer este că, atunci când ești în situația Molovei, jocul este la impuse. Înainte de declanșarea invaziei din Ucraina, șeful pe probleme de securitate d ela Casa Albă, Jake Sullivan și șeful CIA, William Burns, au avut întâlniri cu 4 dintre oamenii de bază ai Kremlinului. Americanii știau, iar discuția a fost complicată și i-a cerut lui Patrușev să nu intre în Ucraina, dar acesta a tăcut”, a declarat Cristian Diaconescu în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.