Credite de 14 miliarde de lei prin ”IMM Invest”. Programul, un succes

Directorul FNGCIMM a apreciat că Programul ”IMM Invest” este un succes. ”Practic, în cinci luni s-au plătit în economie 1,4% din PIB”, a subliniat Nancu.

”În Planul de relansare economică şi de investiţii, Fondul Naţional de Garantare are patru măsuri şi, în următoarea programare 2021 - 2024, vom veni cu alte cinci programe. IMM Invest, IMM Factor, IMM Leasing şi Noua Casă reprezintă măsurile anticlice pe care Guvernul României le-a luat în această perioadă. Guvernul României a luat, în această perioadă, cea mai importantă măsură anticiclică: Programul IMM Invest. Până în acest moment, avem 20.000 de credite acordate în valoare de 14 miliarde de lei. Practic, în aceste ultime cinci luni, s-au plătit în economie 1,4% din PIB. Este cea mai mare injecţie de capital pe care Guvernul a injectat-o în întreprinderile mici şi mijlocii din România şi nu impactează bugetul de stat, pentru că banii sunt alocaţi de către bănci şi Guvernul doar garantează. Impactul asupra bugetului de stat va fi în momentul în care acea garanţie vine la plată", a declarat Nancu, citat de Agerpres.

”IMM Invest” este cel mai mare program de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România din ultimii 30 de ani. Prin acest program, statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor fiind subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.