Coronavirus: Ce reprezintă un al doilea val și când ne putem aștepta la unul?

În Marea Britanie, spre exemplu, experții din Sănătate avertizează miniștrii să se pregătească pentru un astfel de moment în urma deciziei de a relaxa și mai mult restricțiile de la începutul lunii iulie.

De altfel, cu un secol în urmă, a doua fază a gripei spaniole a fost mai feroce decât prima. Deci, un al doilea val este inevitabil, spun experții, dar când și cât de rău ar putea fi acesta?

În primul rând, trebuie stabilit foarte clar ce este un al doilea val. Figurativ vorbind, ne putem gândi la el ca la valurile mării. Numărul infecțiilor crește și apoi se reduce - fiecare ciclu este un „val” de coronavirus.

Cu toate acestea, nu există o definiție formală. "Nu este deosebit de științific: modul în care definești un val este arbitrar", a declarat pentru BBC dr. Mike Tildesley, de la Universitatea din Warwick.

Unii descriu orice ascensiune a cazurilor de coronavirus ca pe un al doilea val al pandemiei, dar acesta este adesea un prim val cu suișurile și coborâșurile sale (denivelat -n.r.). Acest lucru se întâmplă în unele state americane. Pentru a putea spune că un val s-a încheiat, virusul ar fi trebuit să fi fost pus sub control, iar numărul cazurilor de infectare să scadă substanțial.

În schimb, pentru a începe un al doilea val, este nevoie de o creștere susținută a infecțiilor. Noua Zeelandă, care a raportat primele cazuri după 24 de zile fără infecții noi cu SARS-CoV-2, și Beijingul, care se confruntă cu un focar după 50 de zile fără cazuri de infecție, nu se află în această poziție.

Dar unii oameni de știință susțin că Iranul ar putea să îndeplinească criteriile pentru a vorbi despre un al doilea val în cazul aceste țări din Vestul Asiei, aflate la începutul pandemiei de coronavirus chiar pe locul al doilea după China în privința cazurilor de contaminare.

Aflată pe locul cinci în prezent, cu 306.210 de cazuri confirmate, Marea Britanie se întreabă și ea dacă și când va fi lovită de un al doilea val de coronavirus. Răspunsul pare să țină, aproape în totalitate, de deciziile ce vor fi luate, deci ar putea merge în mai multe direcții.

"Chiar cred că în acest moment există o incertitudine uriașă ..., dar să fiu sincer este ceva care mă preocupă foarte mult", spune dr. Tildesley.

Potențialul este clar (declansării unui al doilea val - n.r.) - virusul este încă prezent în societate și nu este mai puțin mortal sau infecțios decât la începutul anului 2020. În prezent, aproximativ 5% din populația Marii Britanii se crede că a fost infectată cu coronavirus, însă nu există nicio garanție că persoanele infectate sunt acum imune.

"Dovada este că marea majoritate a oamenilor sunt încă susceptibili. În esență, dacă ridicăm toate măsurile, ne întoarcem la situația în care am fost în februarie", spune dr. Adam Kucharski de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Ce ar putea declanșa un al doilea val?

Restrângerea restricțiilor de izolare ar putea fi un răspuns, chiar dacă că aceste restricții au provocat perturbări masive în întreaga lume, începând de la pierderea locurilor de muncă, afectarea sănătății oamenilor și scoaterea copiilor din școală, dar au făcut și ca virusul să poată fi controlat.

"Puzzle-ul final este dat de modul în care se va menține controlul, reducând în același timp petrurbările zilnice", spune dr. Kucharski.

Nimeni nu este sigur 100% cât de departe putem ajunge (cu infectările - n.r.). Acesta este și motivul pentru care măsurile de restricție sunt ridicate în etape și sunt introduse noi modalități de control a coronavirusului, cum ar fi urmărirea contactului persoanelor infectate sau acoperirea feței cu mască de protecție.

„În Marea Britanie și în țările vecine, apariția de noi focare s-ar putea întâmpla destul de repede dacă măsurile sunt ridicate dincolo de punctul de control a transmisiei”, spune dr. Kucharski.

Acest lucru începe deja să se vadă în Germania, acolo unde sute de persoane au fost testate pozitiv COVID-19 după apariția unui focar de infecție la un abator. Reapariția virusului nu ar fi o problemă majoră, spun experții, dacă focarele ar putea fi identificate rapid, măsurile de restricție reintroduse și răspândirea virusului oprită. În caz contrar, ele contribuie la un al doilea val.

Un alt exemplu este cel al Coreei de Sud, care a fost lăudată pe scară largă pentru modul în care a reușit să controleze epidemia de coronavirus, dar a trebuit să reimpună unele restricții din cauza apariției unor astfel de focare de infecție.

Un al doilea val va fi la fel ca primul?

Ceva ar fi total greșit dacă s-ar întâmpla asta, spun oamenii de știință.

Valoarea lui R - numărul de persoane cărora fiecare persoană infectată i-a transmis virusul, în medie - a fost de 3 la începutul pandemiei, ceea ce înseamnă că virusul se răspândea rapid, dar comportamentul nostru s-a schimbat: păstrăm distanțarea social și este greu de văzut cum “R” va ajunge din nou acest nivel.

Dr. Kucharski a declarat pentru BBC: „Nicio țară nu va ridica toate restricțiile și va reveni la normal. Chiar și țările care nu controlează coronavirusul - cum ar fi Brazilia și India - nu au o rată de 3,0".

Cu toate acestea, un al doilea val ar putea, teoretic, să fie mai mare decât primul deoarece atât de multe persoane sunt în continuare vulnerabile.

Când se va întâmpla un al doilea val? Iarna va înrăutăți lucrurile?

Dr. Kurcharski spune că focarele locale ar putea apărea ]n Marea Britanie chiar „în următoarele săptămâni sau luni”, pe măsură ce măsurile sunt ridicate.

Dr. Tildesley susține, la rândul său, că: „Dacă măsurile sunt relaxate în mod semnificativ, s-ar putea să asistăm la un al doilea val la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie”.

Iarna poate fi o perioadă crucială, deoarece alte tulpini ale coronavirusului se răspândesc mai ușor în această perioadă, sunt de părere cei doi specialiști.

„Primăvara ne-a ajutat fără îndoială”, spune prof. Jonathan Ball, virolog la Universitatea din Nottingham. "Un al doilea val este aproape inevitabil, mai ales când ne îndreptăm spre lunile de iarnă.

„Provocarea guvernului este să se asigure că vârful nu este atât de mare încât să supraîncarce sistemul de sănătate”, a adăugat acesta.

Există însă și un argument împotriva unui al doilea val mortal, și anume acela că virusurile devin mai puțin periculoase pe măsură ce evoluează. Astfel că, teoria spune că virușii se vor răspândi mai departe dacă nu-și omoară gazda și astfel devin mai blânzi. „Dar nu este garantat. Este un lucru pe care unii virologi îl trotează”, mai artă profesorul Ball.