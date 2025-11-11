Studiul clinic Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) a constatat că 200 de pacienți cu bătăi neregulate persistente ale inimii aveau un risc „semnificativ” mai scăzut de recurență a afecțiunii.

Rezultatele au fost publicate în Journal of the American Medical Association și prezentate la conferința American Heart Association din New Orleans, scrie The Guardian.

Cercetarea lui Gregory Marcus și a echipei sale vine într-un context în care peste 10 milioane de persoane din SUA au fost diagnosticate cu fibrilație atrială, afecțiune cunoscută popular drept A-fib, care poate provoca palpitații, insuficiență cardiacă, cheaguri de sânge sau accidente vasculare cerebrale.

Cum a fost realizat studiul

Studiul, care a durat șase luni, a implicat adulți mai în vârstă din SUA, Canada și Australia, care consumaseră regulat cafea în ultimii cinci ani. Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri: cei care au renunțat la cofeină și cei care au consumat cel puțin o ceașcă pe zi.

Marcus și colaboratorii săi au explicat că au folosit instrumente precum electrocardiograme efectuate la cabinetele medicale și monitoare purtabile pentru a determina dacă și când participanții aveau bătăi neregulate ale inimii.

Rezultatele cercetării

La final, s-a constatat că participanții care consumau cafea aveau cu 17% mai puține șanse să experimenteze recurența unei bătăi neregulate.

Marcus, cardiolog și profesor de medicină la University of California, San Francisco, a declarat pentru NBC News că rezultatul studiului „arată cât de protectivă pare să fie cafeaua cofeinizată în prevenirea fibrilației atriale”.

Jurnalul a menționat că studiul are limitări evidente, inclusiv faptul că nu au fost luate în calcul efectele cofeinei din alte băuturi sau diferențele din obiceiurile alimentare și nivelul de activitate fizică al participanților.