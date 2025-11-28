Deși multe state europene au reușit să reducă consumul de alcool în ultimul deceniu, România rămâne în topul țărilor cu cel mai ridicat consum. Astfel, ]n timp ce Grecia raportează doar 6,6 litri pe cap de locuitor, Belgia și Lituania au înregistrat reduceri de peste 2,5 litri. România, însă, înregistrează o creștere constantă, ceea ce ridică semne de întrebare legate de sănătatea publică, scrie Click!.

Consumul excesiv de alcool este asociat cu multiple probleme medicale, inclusiv creșterea riscului de cancer oral, hepatic, esofagian, colorectal sau mamar. De altfel, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că legătura dintre consumul de alcool și mortalitatea cauzată de cancer devine tot mai evidentă, ceea ce face prevenția și educația pentru reducerea consumului vitale.

Semnal de alarmă major: minorii încep să consume alcool din ce în ce mai devreme

Raportul OCDE arată o tendință alarmantă în rândul tinerilor: vârsta de debut a consumului de alcool scade constant. În țările OCDE, procentul copiilor de 11 ani care au consumat alcool a crescut de la 4% la 5% între 2018 și 2022. România se situează printre statele cu valori ridicate, alături de Cehia, Ungaria, Bulgaria și Franța, unde peste 10% dintre copiii de 11 ani au băut alcool în ultima lună.

Pe măsură ce adolescenții înaintează în vârstă, consumul devine și mai îngrijorător. La 13 ani, aproximativ 15% dintre copii recunosc consumul recent, iar la 15 ani, în unele țări europene, consumul repetat până la ebrietate depășește 35%. România se află în zona medie a acestui clasament, cu valori mai mari decât în Irlanda sau Franța, dar sub nivelurile Danemarcei sau Bulgariei, mai arată sursa citată.