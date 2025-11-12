Evenimentul reunește creatori de conținut, jurnaliști, legiuitori și experți pentru a discuta impactul Digital Services Act (DSA) – regulament care, deși urmărește un spațiu virtual sigur, ridică probleme legate de cenzură și drepturile creatorilor independenți.
Printre participanți se numără Stephen Bartulica, Virginie Joron, Fidias Panayiotou, Cristian Petru și Diana-Gabriela Coman. Dezbaterea urmărește identificarea provocărilor DSA și găsirea de soluții pentru protejarea libertății digitale în Europa.