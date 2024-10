Reprezentanții asociației spun că CEDO a condamnat România pentru faptul că țara noastră nu recunoaște parteneriatul civil.

Întrucât președintele AUR, George Simion a spus că nu este de acord cu căsătoria pentru persoanele de același sex, reporterii Realitatea Plus l-au sunat pentru a-l întreba cum vede marșul de mâine:

George Simion: Este evident o provocaree, noi in aceasta seara stam alaturi de pelerinii care fac coada la moastele Sfantului Dumitru si la Sfantul Dimitrie cel Nou. Este sarbatoarea Bucurestiului, cred ca este un sacrilegiu. Suntem alaturi de pelerini, le dam ceai. E un moment important pentru crestinii ortodoxcsi.

Cei de la Mozaic aleg să provoace si sa determine anumite hotarari in timpiul campaniei electorale. Cunoastem, de fiecare data ei fac un marș pentru diversitate, spun ei, au o luna a lor, vor sa aiba si un an al lor. Noi suntem crestini in Romania, noi, ca romani recunoastem doar casatoria dintre un barbat si o femeie. Sa faca fiecare ce vrea, e libertatea lui, dar in dormitorul sau. Nu vom fi niciodata de acord si de aceea eu sunt candidatul la aceste alegeri prezidentiale care va spun foarte clar ca respingem asa ceva. De aceea este important ca AUR sa fie pe primul loc si la alegerile prezidentiale si la cele parlamentare.

Realitatea Plus: Ati spus un lucru foarte interesant: Ca din punct de vedere religios, Bucurestiul, in momentul de fata este un punct fierbinte pe harta. Sunt zeci de mii de pelerini la aceasta sarbatoare iar un mars care pleaca exact din acea zona si se duce la Guvern deja pare a fi un afront dat acestor pelerini

George Simion: Este o provocare. Eu sunt maine la sfanta Liturghie. Si acum sunt aproape de Dealul Patriarhiei si in noaptea asta vom fi alaturi de pelerini. Imi pare rau ca se intampla astfel de provocari, o sa ne rugam si pentru sufletele celor care aleg sa strice sarbatoarea crestina.

Realitatea Plus: Dar provocarea este pusa la cale de cine? Cine are interesul sa provoace? Puteau sa faca marsul acesta acum o saptamana sau puteau sa il faca peste o luna. E si campanie electorala e si sarbatoare religioasa acum in Bucuresti

George Simion: Intrebati-i pe candidatii care ii sustin, care promoveaza o asemenea agenda, similara cu multe tari din vestul Europei de adoptie de copii de catre cuplurile LGBT si de schimbare a sexului pentru copiii minori. Noi nu vom fi niciodata de acord, suntem o garantie pentru romani ca daca ne dau votul, indiferent cine le propune, de la nivel european, nu vor fi adoptate in Romania.

Mircea Fechet anunță o premieră în România: Parteneriat cu Google pentru combaterea transportului ilegal de lemn

Vorbiti cu contracandidatii mei care, de la premier pana la Mircea Geoana si pana la Elena Lasconi sunt de acord cu acest parteneriat civil.

Realitatea Plus: Dar cine le-a dat aprobarea?

George Simion: De regula, domnul primar aproba genul acesta de manifestari. Eu vreau sa fiu un bun crestin si cred in libertatea fiecaruia. Dar nu cred intr-o legiferare a unor astfel de practici pentru poporul roman si in Romania. Asta o sa ma faca in ochii unora retrograd si vor spune despre mine ca am crescut in pestera, si cate si mai cate, dar eu cred ca nu trebuie legiferat asa ceva.

Realitatea Plus: Este cumva ca in Romania exista 200.000 de cupluri, adica 400.00 de oameni care ar putea sa voteze?

George Simion: Este posibil, si ei isi exprima aceasta optiune. Pot pune presiune pe politicieni. Eu stiam ca nu pot fi organizate doua manifestari in acelasi timp. Rpet, eu cred in libertatea acestor oameni de a manifesta. Ei vor practic o pozitionare din partea partidelor politice. AUR e clar si asumat: e dreptul lor sa protesteze, este dreptul lor sa faca ce vor in dormitorul lor si sa ceara ce drepturi vor, dar atata timp cat noi vom fi in Parlament niciodata nu vom vota nici pentru casatorie, nici pentru parteneriat civil, iar cazurile exceptionale unde asemenea cupluri au probleme pot fi reglementate din punct de vedere legislativ, ca inteleg ca se plang ca nu au acces in spitale daca vor sa se viziteze. Cred ca poate fi o norma legislativa strict pentru un asemenea caz si nu este nevoie sa ajungem la parteneriat civil. Pentru ca de la parteneriat civil ajungem la casatorie si apoi la adoptie.

Vești excelente pentru studenti. Bursele au fost mărite. Anunțul, făcut de Ligia Deca

Și Gigi Becali a comentat, tot la Realitatea Plus, evenimentul LGBTQ ce va avea loc sâmbătă.

"Ei fac asta ostentativ, ori de câte ori sunt sărbători religioase. Cine-i comandă pe ei ? Îi comandă cineva care la rândul lor sunt comandați de Satana al mare. Astea sunt mișcări satanice. Referitor la parteneriatul lor civil, să facă ce vor. Ce ne interesează pe noi o înțelegere între două persoane, că sunt bărbați sau femei, cine cui îi dă averea, cum se transmit după moartea. Noi nu acceptăm căsătoria de același sex în biserică și adopția. Asta înseamnă că noi, ca stat, legiferăm păcatul", a decarat Becali.