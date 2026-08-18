Comitet de urgență pentru criza energetică. România are rezerve de cărbune pentru maximum 5 zile

Publicat 18 aug. 2026, 07:28 Actualizat 18 aug. 2026, 07:35 Sursă Realitatea PLUS

Un comitet de urgență se reunește astăzi pentru a analiza în detaliu situația crizei energetice din România, după oprirea Reactoarelor de la Cernavodă. Grupul 4 de la Rovinari a fost redeschis, însă rezervele de cărbune nu pot acoperi lipsa energetică decât maximum 5 zile.

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