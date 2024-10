Consumul de ceai verde aduce numeroase beneficii sănătății și este un adevărat elixir pentru oricine îl consumă în mod frecvent. Conferă protecție organismului, atât internă, cât și externă și luptă cu kilogramele în plus. Iată ce alte beneficii are pentru sănătate.Dar, pe lângă aceste beneficii, consumul ceaiului verde chinezesc mai are și altele, fiind considerat de către popoarele asiatice un adevărat panaceu universal. La nivel mondial este considerată ca fiind cea mai sănătoasă băutură.