Anunțul legat de moartea comandatului crucișătorului a fost făcut de consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, relatează NEXTA.

Potrivit sursei citate, căpitanul Anton Kuprin este cel care a dat ordin să fie bombardată Insula Șerpilor în prima zi de război, respectiv pe 24 februarie.

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.



Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war.