George Simion, liderul suveraniștilor, a făcut dezvăluiri explozive despre momentele care l-au motivat să intre în lumea politică, dar a clarificat și controversele care au apărut odată cu participarea la diferite proteste. De asemenea, a declarat că a primit oferte de la toate partidele pentru funcția de deputat și a spus ce planuri are pentru perioada următoare alături de ceilalți membri AUR. Nu în ultimul rând, Simion îl atacă dur pe Marcel Ciolacu, despre care spune în continuare că nu a demonstrat că are diplomă de BAC. În plus, a subliniat o situație de-a dreptul halucinantă: faptul că premierul a fost informat de inspectoratul școlar din Buzău atunci când s-au cerut informații cu privire la studiile sale.