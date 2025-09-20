Un accident rutier, indiferent de gravitate, ridică întotdeauna aceeași întrebare: mai ai voie să circuli cu mașina avariată? Codul Rutier 2025 prevede mai mulți pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii implicați într-un eveniment rutier. Iar una dintre proceduri este să primești autorizația de reparație. Odată ce Poliția îți eliberează acest document, poți circula în continuare cu mașina, chiar dacă ai făcut accident? Iată în ce situații riști suspendarea permisului și o amendă uriașă.

Legea rutieră obligă toți șoferii implicați într-un accident rutier să obțină o autorizație de reparație dacă vor să remedieze daunele vehiculului.

Dar, odată obținut acest document, ai dreptul să circuli în continuare cu mașina?

Ce este autorizația de reparație și cum se obține

Autorizația de reparație este emisă de Poliție sau de biroul de accidente ușoare. De asemenea, aprobarea de reparare a vehiculului poate fi emisă și ca urmare a întocmirii unei înțelegeri amiabile.

Acest document include mențiuni despre avariile vizibile și este obligatoriu pentru efectuarea reparațiilor legale, dar și pentru deschiderea dosarului de daună la firma de asigurări.

În autorizația de reparație se precizează datele șoferului, ale vehiculului și avariile constatate.

În lipsa acestui document, service-urile sau mecanicii nu au dreptul să repare mașina, indiferent de gravitatea daunelor.

„Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, conform ART 340 (4) din Codul Penal.

E nevoie de autorizație de reparație și pentru accidentele ușoare?

Conform legii, toate evenimentele rutiere care au avut ca urmare producerea de avarii unui vehiculului sau unui bun, trebuie raportate.

Șoferii au 24 de ore la dispoziție să raporteze un accident soldat cu pagube materiale. Dacă sunt persoane rănite, accidentul trebuie raportat pe loc, prin apel la 112.

Inclusiv accidentele în care doar mașina proprie a fost avariată trebuie raportate, pentru a primi autorizație de reparație.

„Constituie contravenție și se sancționează cu 2 sau 3 puncte amendă […] neîndeplinirea obligației proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulație”, conform Art 99 (4), din legea 195/2002.

Așadar, fie că ți-ai lovit singur mașina, fie că ai fost implicat într-un accident, ai obligația de a anunța producerea acestuia. Iar Poliția sau firma de asigurări va elibera, ulterior, o dovadă de reparații.

2025: Dacă ai făcut accident mai ai voie să circuli cu mașina?

Odată ce a fost eliberată autorizația de reparație, ai la dispoziție 30 de zile pentru a repara mașina.

Teoretic, poți circula în continuare cu vehiculul, în această perioadă. Dar numai dacă mașina îndeplinește toate normele de siguranță.

De exemplu, dacă ai o bară spartă sau îndoită, acest lucru nu reprezintă un pericol. Dar dacă în urma accidentului au fost avariate direcția, sistemul de frânare sau alte elemente de siguranță, acestea sunt considerate defecțiuni majore.

Conform legii, vehiculele cu defecțiuni majore sau periculoase nu au dreptul de a circula pe drumurile publice. Nici dacă au ITP valabil, nici dacă au autorizație de reparație, nici dacă sunt remorcate sau circulă cu viteză redusă.

Singura modalitate legală de a transporta o mașină care a suferit daune importante în urma unui accident este pe platformă.

Pe contul său de YouTube, polițistul Tavi Perțea a publicat un clip cu o mașină implicată într-un accident. Avea structura de rezistență afectată, roțile descentrate, inclusiv sistemul de direcție cu probleme. Dar șoferul mergea cu aceasta pe un drum public, probabil pentru a o duce la mecanic.

Într-o astfel de situație, Poliția reține talonul, numerele de înmatriculare și suspendă inclusiv permisul de conducere.