Verificarea privind consumul de alcool în cazul șoferilor de face cu aparatul de alcooltest. Șoferii suflă în aceste dispozitive timp de 5-7 secunde, după care calculatorul analizează nivelul de alcool pur din aerul expirat.

Dacă analiza preliminară indică o valoare cuprinsă între 0.01 și 0.10 mg/l, șoferul are două variante. Fie acceptă valoarea indicată, caz în care va fi amendat contravențional și va avea permisul suspendat. Fie poate solicita repetarea testului.

Pentru repetare, va fi obligat să aștepte 15 minute, după care să sufle din nou în alcooltest. Concentrația alcoolică rezultată în urma celei de-a doua testări va fi cea oficială. Dacă este zero, atunci scapă de amendă. Dacă va fi între 0.01 și 0.39 mg/l alcool pur în aerul expirat, va fi sancționat.

Amenda contravențională pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice este între 9 și 20 de puncte. Ceea ce înseamnă o sancțiune minimă de 1.822,5 lei, iar cea maximă de 4.050 lei.

Iar ca măsură complementară, permisul auto va fi suspendat timp de 3 luni.

Dacă treci de această limită, riști să ajungi la închisoare

Dacă în urma testării cu alcooltestul rezultă o valoare de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau mai mare, fapta devine infracțiune.

În această situație, se dispune reținerea permisului de conducere, și se deschide un dosar de cercetare penală. Șoferul este condus la o unitate medicală autorizată pentru a-i fi recoltate probe de sânge.

Dacă rezultatele nu sunt furnizate în maximum 72 de ore, șoferul are dreptul de a-și recupera permisul de conducere. Însă, procedura de cercetare penală continuă. Iar în momentul în care Poliția primește rezultatele de laborator, decide cursul anchetei.

„Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani”, stabilește ART. 336 (1) din Codul Penal.

Dacă, însă, concentrația de alcool din sânge este de cel mult 0.79 g/l, atunci șoferul va fi sancționat contravențional și va avea permisul suspendat pentru 90 de zile. Iar dacă este zero, desigur, nu va primi nicio sancțiune.

În cazul în care un șofer aflat sub influența alcoolului produce un accident auto soldat cu victime, va primi o pedeapsă de închisoare cu executare. Indiferent de concentrația de alcool din organism, în aceste cazuri instanța de judecată nu mai poate dicta pedepse cu suspendare.

