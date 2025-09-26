Codul Rutier stabilește că doar pe culoarea verde a semaforului conducătorii auto au dreptul să pătrundă în intersecție. Când este roșu, sunt obligați să oprească înainte de marcajul rutier specific. Între cele două semnale luminoase este și lampa galbenă, care are rolul de a da timp șoferilor să oprească. Mulți, însă, când se pune galben la semafor accelerează, în loc să frâneze. Ceea ce aceștia nu știu este că legea prevede o amendă usturătoare pentru cei care trec intenționat pe galben la semafor.

Semafoarele de circulație auto au, în general, trei culori: verde, galben și roșu. Pe verde, conform legii, ai dreptul să pătrunzi în intersecție, iar când e roșu ești obligat să oprești.

Lumina galbenă are un rol intermediar și se aprinde în momentul în care se stinge cea verde. După 3-5 secunde, aceasta se va stinge și se va aprinde semnalul luminos roșu.

Așadar, lumina galbenă are rolul de a permite șoferilor să încetinească și să oprească înainte ca semaforul să se facă roșu.

Ce obligație au șoferii la întâlnirea unui semafor

Semafoarele sunt instalate în intersecții pentru a stabili ordinea de trecere a autovehiculelor și pietonilor.

Conform legii, ordinea de trecere într-o intersecție este stabilită, în această ordine:

Semnalele polițistului; Semnalele luminoase și sonore ale mașinilor de intervenție (poliție, pompieri, salvare, etc.); Semnalele luminoase ale semaforului; Semnale luminoase sau sonore (la trecerea cu calea ferată, de exemplu); Indicatoarele rutiere; Marcajele rutiere; Regulile de circulație (prioritate de dreapta, de exemplu).

Pe lângă semaforul principal, poate exista și unul secundar intermitent. Semaforul verde intermitent la dreapta permite șoferilor să treacă pe roșu dacă urmează să vireze la dreapta. Dar, numai după ce au acordat prioritate tuturor celor care au drept de trecere.

Nu doar la culoarea roșie conducătorii auto sunt obligați să oprească, ci și atunci când se pune galben la semafor.

„Când semnalul galben apare după semnalul verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecție nu trebuie să treacă de locurile prevăzute în Art. 52 alin. (2), cu excepția situației în care, la apariția semnalului, se află atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiții de siguranță”, stabilește Art. 53 alin. (1) din regulamentul de aplicare al OUG 195/2002.

Așadar, Codul Rutier obligă șoferii să oprească atunci când semaforul își schimbă culoarea din verde în galben.

Numai dacă aceștia sunt prea aproape de intersecție sau au viteză prea mare, pot trece pe galben.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni nerespectarea semnificației culorii galbene a semaforului” se precizează în Art. 99(15) din Codul Rutier.

În schimb, cei care accelerează când se pune galben, riscă să fie amendați.

„Dacă nu mai au timp de frânare, șoferii pot să treacă în momentul în care se pune galben la semafor, legea nu prevede sancțiuni în această situație. În schimb, șoferii care trec intenționat pe galben, deși aveau posibilitatea să oprească, riscă să fie sancționați. Dar, depinde de fiecare caz în parte și rămâne la aprecierea polițistului daca avea sau nu timp sa frâneze”, a explicat în exclusivitate pentru ProMotor polițistul Tavi Perțea.

Trecerea pe galben în intersecție se sancționează cu 2 sau 3 puncte de amendă. Ceea ce înseamnă o sancțiune cuprinsă între 405 lei și 607,5 lei.