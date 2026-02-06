COD ROȘU de INUDAȚII în Prahova și Buzău: zeci de case sunt inundate FOTO&VIDEO | HARTĂ

Cod roșu de inundații pentru județele Buzău și Prahova. Pompierii au intervenit de la primele ore ale dimineții în mai multe zone inundate. Oficialii au transmis că, până la acest moment, zeci de case au fost inundate. Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele cu risc de inundații și să nu traverseze cursuri de apă, să se retragă din zonele joase și să respecte măsurile de evacuare dispuse de autorități.

Autoritățile intervin, vineri dimineață, în mai multe zone din județul Buzău, acolo unde plouă încă de ieri. Meteorologii au anunțat cod roșu atât în județul Buzău, cât și în județul Prahova.

Pompierii au intervenit la mai multe adrese, acolo unde apa a intrat în gospodării. Totodată, mai multe drumuri au fost blocate.

Din fericire, până la această oră nu au fost întegistrate victime. Misiunea pompierilor este însă în dinamică.

Anunțul ISU Buzău

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al județului Buzău informează că, în urma precipitațiilor înregistrate în ultimele ore și a celor prognozate, a fost emisă o avertizare hidrologică cod roșu.

Potrivit autorităților, în intervalul 6 februarie 2026, între orele 08:50 și 15:00, sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, cu depășirea cotelor de pericol pe râul Nișcov, afluent al râului Buzău, pe sectoare din județele Prahova și Buzău.

ISU Buzău se află în stare de alertă operativă și monitorizează permanent evoluția fenomenelor hidrologice, fiind pregătit să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor negative. Pentru informarea și avertizarea cetățenilor, au fost transmise mesaje RO-ALERT în localitățile Vernești și Tisău.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râuri sau zone inundate, să respecte indicațiile forțelor de intervenție și să urmărească informările oficiale.

Situațiile de urgență pot fi semnalate prin apelarea numărului unic 112.

Curți inundate în trei localități din județul Prahova: pompierii intervin în forță

Pompierii prahoveni au fost solicitați să intervină, vineri dimineață, pentru evacuarea apei din curți inundate, la nivelul județului fiind în vigoare alerte hidrologice Cod roșu și Cod portocaliu.

"Până în acest moment, au fost primite 3 solicitări pentru evacuarea apei din curți. Dintre acestea, în două cazuri nu s-a putut interveni cu motopompele din dotare, nivelul apei fiind foarte scăzut, astfel că se găsesc soluții de către autoritățile locale (în Găgeni și Boldești-Scăeni). În Urlați, pe strada Valea Crângului, pompierii de la Garda de Intervenție Urlați intervin cu o motopompă pentru evacuarea apei din 2 anexe gospodărești. În acest caz nu este vorba despre un râu ieșit din matcă, ci despre apă acumulată în urma precipitațiilor. Nu sunt locuințe afectate", au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru Cod roșu hidrologic în localitățile Lapoș și Sângeru, fiind vizat râul Nișcov. Avertizarea este valabilă până la ora 15:00.

De asemenea, a fost emis mesaj de avertizare RO-ALERT în contextul Codului portocaliu hidrologic valabil până la ora 12:00. Au fost vizate localitățile din bazinul Teleajen, în aval de confluența cu râul Vărbilău: Vărbilău, Dumbrăvești, Păulești, Bucov, Valea Călugărească, Blejoi, Berceni, Râfov, Plopeni, Boldești-Scăeni, Lipănești.