Zilele trecute, Sânziana Buruiană a descoperit că are datorii în valoare de mii de euro la clinica unde i-au fost prelevate și păstrate celulele stem ale primei sale fiice, Izabela Zuluf, care acum are 8 ani.

Clinica respectivă i-a intentat proces fostei prezentatoare tv, acuzând-o că a refuzat să mai plătească pentru stocarea celulelor stem, în ultimii șase ani. Sânziana a cerut rezilierea contractului privind celulele stem, însă clinica nu a fost de acord și a acționat-o pe blondină în judecată. Ea spune, însă, că nu a primit citație să se prezinte la Tribunal, aflând abia acum că a pierdut procesul și că este bună de plată.

La nașterea primei sale fiice, Izabela Zuluf, Sânziana a semnat un contract cu privire la colectarea și păstrarea celulelor stem. La acel moment, a fost înștiințată că acestea ar putea fi folosite până la vârsta de 18 ani.

Ulterior, vedeta a aflat de la medici că aceste celule stem se pot utiliza doar în primii ani de viață ai copilului sau pentru un alt copil din familie, în cazul unei problemele medicale. Atunci s-a decis să rezilieze contractul, dar fără succes.

Contactată de Click, fosta asistentă tv a declarat că nu este dispusă să plătească nici o datorie, considerând că a fost mințită și înșelată de reprezentanții clinicii în cauză.

„Celulele stem nu se plătesc pe lună, se plătesc pe an, cam 1000-1500 lei pe an trebuie să dai. Dar, eu nu le-am mai plătit, am cerut să reziliez contractul pentru că am aflat de la doctori că ele sunt folositoare doar cât este copilul mic, și nu cum mi-au spus ei că până la 18 ani, că ar putea să le folosească cineva din familie, nu este adevărat!”

„La un moment dat, am avut nevoie pentru mama mea care făcea un tratament și mi-au zis doctorii că nu sunt suficiente cele de la copil, sunt prea puține. Le-am spus asta și mi-au zis că sunt obligată, conform contractului, să le plătesc până la 18 ani.

Adică ce rost are să plătesc pentru un lucru de care nu o să mă folosesc, în mod clar, niciodată?! Eu le-am plătit vreo doi ani, dar de șase ani nu le-am mai plătit.

M-au găsit recent, pentru că aveam contractul făcut pe o adresă veche, și mi-au zis că a fost un proces, de care eu nici măcar nu am fost anunțată, și pe care l-am pierdut!

Eu nu vreau să plătesc nimic! Nu au ce să-mi facă, eu nu am nici un venit, nu am nimic pe numele meu! Pot să-ți pună o poprire ceva. După părerea mea, ceea ce fac ei este o înșelătorie!”, a declarat Sânziana Buruiană, pentru Click.

Sânziana Buruiană (39 de ani) este căsătorită, din 2015, cu fostul fotbalist Nicolae Zuluf. Au împreună două fetițe, Izabela, în vârstă de opt anișori, și Antonia, născută în octombrie 2020.

