Unitatea medicală care va fi operaționalizată de către Spitalul Universitar de Urgență București șu UMF „Carol Davila” va oferi tratamente stomatologice pacienților de toate vârstele din tot Bucureștiul, dar și locuri de muncă bine plătite pentru personalul medical din sistemul public de sănătate, care are astfel toate motivele să rămână aici în România.

„Deschidem Clinica de Stomatologie pe 17 iunie, iar aceasta va fi locul în care comunitatea noastră atinge două obiective importante. În primul rând, oamenii din Sectorul 4 vor avea acces la un centru de tratament amenajat la standarde occidentale, iar apoi, discutăm despre o evoluție importantă la nivelul învățământului medical românesc. Pentru acest lucru, a fost nevoie de un efort conjugat, de oameni inimoși, de o echipă guvernamentală, dar și de ajutor substanțial de la Parlament. Așa am reușit să avem rezultate și mă gândesc, în primul rând, la UPU Bagdasar-Arseni, la Centrul de Arși de la același spital, dar și la viitoarea maternitate de la Spitalul Sf. Ioan, la clădirea Zerlendi a Institutului Marius Nasta, dar și la modulul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială pe care urmează să îl construim. Aici, la Spitalul de Stomatologie vor veni, într-o primă etapă, angajații UMF Carol Davila, iar în a doua etapă, vom angaja personal medical. Vom crea locuri de muncă în condiții occidentale, pentru un număr mare de profesioniști. De la 1 septembrie, vom derula mai multe programe sociale, prin care vom putea sa acordăm o serie de tratamente gratuite, prin intermediul unei comisii medicale, astfel că ne vom adresa atât persoanelor active, cât și seniorilor. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile, fapt pentru care le mulțumesc tuturor partenerilor noștri, tuturor celor care au muncit pentru ca acest obiectiv să fie realizat”, a declarat Daniel Băluță.

Cel mai nou și mai modern spital de stomatologie din România este situat pe Șoseaua Olteniței nr. 9 și dispune de 65 de cabinete medicale, săli de așteptare, sală de operație, toate dotate cu aparatură ultramodernă. Valoarea acestei investiții este de 60 de milioane de lei, 40 de milioane a costat construcția, iar alte 20 de milioane dotările acesteia.

„Ceea ce vedem aici înseamnă eficiență în administrație, înseamnă o viziune complexă. Înseamnă un primar aplicat, care nu are războaie cu nimeni, dar care caută tot timpul parteneriate în toate instituțiile statului român. Știu de primarul Daniel Băluță că e implicat la spitalul Marius Nasta, investiția prin PNRR, știu că are și la Sf. Ioan prima maternitate care se construiește în București după Revoluție, practic el închide un cerc. Un cerc din care nu face parte și Primăria Capitalei. Daniel Băluță are capacitatea de a găsi peste tot parteneri și de a construi pentru oamenii din Sectorul 4 și nu numai”, a declarat Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

Investițiile în domeniul medical derulate de către comunitatea Sectorului 4 au fost evidențiate și de către ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

„Îl felicit pe doctorul Băluță pentru reușita acestui proiect. Este un prim pas dintr-o zonă de asistență stomatologică, pentru că o să urmeze și un spital, și este un lucru foarte important pentru că Stomatologia nu a beneficiat de investiții din zona publică. Este foarte important pentru că avem acum un centru de pregătire de cel mai înalt nivel, în care studenții, rezidenții pot să învețe direct la pacient, împreună cu cadrele didactice care îi îndrumă. E clar că e o gândire, o viziune de dezvoltare a Sectorului 4 pe segmentul de sănătate. În Sectorul 4 discutăm și de o nouă maternitate, care să înlocuiască actuala maternitate Bucur, care este complet nefuncțională, iar Institutul Marius Nasta va beneficia de o nouă secție, care nu este departe de aici”, a declarat Alexandru Rafila.

Prezentă la eveniment, senatoarea Gabriela Firea a rememorat eforturile depuse în trecut de primarul Daniel Băluță pentru a identifica surse de finanțare care să asigure continuarea construcției spitalului.

„Am răspuns prezent atunci când colegul meu, Daniel Băluță, m-a contactat și mi-a spus că mai este nevoie de finanțare în continuare pentru finalizarea amenajării acestui Spital de Stomatologie și împreună cu ai mei colegi parlamentari am scris, noaptea târziu, un amendament la bugetul de stat, ne-am prezentat a doua zi în comisii, l-am susținut, am convins și alți colegi din Parlament să voteze și am reușit să contribuim, așadar, cu o sumă consistentă la finalizarea acestei investiții în sănătate.”, a declarat Gabriela Firea.

O altă personalitate care a contribuit decisiv la ridicarea edificiului medical ce se va deschide pe 17 iunie și care a fost prezentă la eveniment este prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu, care a apreciat eforturile depuse de fostul său student.

„Îi mulțumesc lui Daniel că nu a uitat că este stomatolog și că are datoria morală să facă ceva pentru Stomatologie. Astăzi, mi se pare că Dumnezeu a lucrat prin oameni și vă rog să-mi permiteți să pot nominaliza niște oameni. În primul rând, astăzi și întotdeauna, o să îi mulțumesc domnului primar Daniel Băluță, pentru că a făcut pentru noi această bijuterie, unicat în România. Ceea ce a făcut pentru noi, pentru comunitatea stomatologică, pentru învățământul stomatologic românesc este cu totul și cu totul special”, a declarat prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu, care a fost completată și de rectorul UMF „Carol Davila”, prof. univ. dr. Viorel Jinga:

„Cu toții am avut speranțe mari că domnul primar Daniel Băluță, absolvent al UMF Carol Davila, va termina acest spital și iată că lucrul acesta s-a întâmplat. Alături de amfiteatrul pe care l-am deschis anul trecut și în care se vor desfășura activități didactice, avem aici un centru integrat în care se vor face tratamente. Acesta este un câștig pentru pacienți, dar și pentru rezidenți și Universitate”.