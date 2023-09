„Aprobăm şi un memorandum foarte important, prin care suplimentăm bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Acest fapt va permite acoperirea cheltuielilor cu medicii de familie plus diferenţele de cost la programele naţionale şi medicamente. Trebuie să facem asta, mai ales că, începând din 1 iulie, a existat o creştere a numărului de servicii medicale decontate”, a explicat premierul Marcel Ciolacu, joi, în cadrul şedinţei de guvern.

Decontările pentru tratamentul bolnavilor de cancer, blocate

Reprezentanții asociațiilor de pacienți cronici și oncologici au atras atenția că programele naționale de sănătate au rămas de două luni fără finanțare, iar bolnavii sunt trimiși acasă fără tratamente și fără alternativă.

Șeful CNAS, Andrei Baciu, a explicat la Adevărul Live că situația decontărilor pentru tratamentul pacienților bolnavi de cancer va fi deblocată cel mai probabil în următoarea ședință de Guvern, în urma aprobării unui memorandum pentru accesarea fondurilor din trimestrul 4.

„În luna august au fost câteva întârzieri de natură financiară și soluția identificată era aceea a accesării fondurilor din trimestrul 4”, a explicat șeful CNAS, Andrei Baciu, la Adevărul Live, cu privire la întârzierea decontărilor pentru tratamentele pacienților bolnavi de cancer.

„S-a deblocat săptămâna trecută, joi, am finalizat toate procedurile interne, am încredere că va fi avizat și adoptat în următoarea ședință de guvern. (...) Am discutat să se facă imediat (n. r. decontarile) să fie într-o chestiune de ore”, a dat asigurări șeful CNAS.

Potrivit legislației în vigoare, programele naționale de sănătate publică sunt finanțate de Ministerul Sănătății și de la bugetul de stat, cum este, de exemplu, programul național de vaccinare, în timp ce programele de sănătate curative – cum este cel de oncologie – sunt finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, administrat de CNAS.