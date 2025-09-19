1. Ceaiul de mușețel – calmantul clasic
Mușețelul este folosit de secole pentru a induce starea de calm și somn. Conține apigenină, un antioxidant care acționează asupra receptorilor GABA din creier, ajutând la:
reducerea anxietății
inducerea somnului
calmarea tensiunii nervoase
Ideal de băut seara, înainte de culcare.
2. Ceaiul de melisă – planta relaxării nervoase
Melisa (roinița) are un efect dovedit de reducere a stresului, iritabilității și palpitațiilor asociate cu anxietatea. Ajută la:
liniștirea gândurilor agitate
reglarea ritmului cardiac
relaxarea mușchilor
Perfect în perioadele de suprasolicitare sau înainte de o prezentare/examen.
3. Laptele cald cu turmeric – relaxare și antiinflamator natural
Această băutură cunoscută și sub numele de „lapte auriu” combină efectul calmant al laptelui cald cu proprietățile antiinflamatoare ale curcuminului (din turmeric).
Beneficii:
reduce inflamația cerebrală legată de stres
favorizează somnul
îmbunătățește starea de spirit
Adaugă puțină miere și un vârf de piper negru pentru absorbție mai bună.
4. Ceaiul verde – echilibru între energie și calm
Deși conține cofeină, ceaiul verde este bogat în L-teanină, un aminoacid care:
induce o stare de calm alert
îmbunătățește concentrarea
reduce senzația de „minte agitată”
Ideal în timpul zilei, pentru focus fără agitație.
5. Ceaiul de mentă – răcoritor și relaxant
Menta acționează ca un relaxant muscular natural și are efecte benefice asupra sistemului digestiv și nervos. Ajută la:
reducerea tensiunii mentale
relaxarea corpului
combaterea durerilor de cap asociate cu stresul
Excelent după o zi lungă sau după o masă copioasă, potrivit sursei.