Cinci băuturi naturale care calmează rapid mintea și reduc stresul. Fac adevărate minuni

Atunci când te simți agitat, anxios sau ai nevoie de un moment de liniște nu trebuie să apelezi la pastile sau de alte soluții complicate, ci doar de o cană de ceai potrivit sau de o băutură caldă reconfortantă. Astăzi, îți prezentăm cinci băuturi naturale care să te ajute în acest sens, fac adevărate minuni. 

1. Ceaiul de mușețel – calmantul clasic

Mușețelul este folosit de secole pentru a induce starea de calm și somn. Conține apigenină, un antioxidant care acționează asupra receptorilor GABA din creier, ajutând la:
reducerea anxietății
inducerea somnului
calmarea tensiunii nervoase
Ideal de băut seara, înainte de culcare.

2. Ceaiul de melisă – planta relaxării nervoase

Melisa (roinița) are un efect dovedit de reducere a stresului, iritabilității și palpitațiilor asociate cu anxietatea. Ajută la:
liniștirea gândurilor agitate
reglarea ritmului cardiac
relaxarea mușchilor 
Perfect în perioadele de suprasolicitare sau înainte de o prezentare/examen.

3. Laptele cald cu turmeric – relaxare și antiinflamator natural

Această băutură cunoscută și sub numele de „lapte auriu” combină efectul calmant al laptelui cald cu proprietățile antiinflamatoare ale curcuminului (din turmeric).
Beneficii:
reduce inflamația cerebrală legată de stres
favorizează somnul
îmbunătățește starea de spirit
Adaugă puțină miere și un vârf de piper negru pentru absorbție mai bună.

4. Ceaiul verde – echilibru între energie și calm

Deși conține cofeină, ceaiul verde este bogat în L-teanină, un aminoacid care:
induce o stare de calm alert
îmbunătățește concentrarea
reduce senzația de „minte agitată”
Ideal în timpul zilei, pentru focus fără agitație.

5. Ceaiul de mentă – răcoritor și relaxant

Menta acționează ca un relaxant muscular natural și are efecte benefice asupra sistemului digestiv și nervos. Ajută la:
reducerea tensiunii mentale
relaxarea corpului
combaterea durerilor de cap asociate cu stresul
Excelent după o zi lungă sau după o masă copioasă, potrivit sursei. 