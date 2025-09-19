1. Ceaiul de mușețel – calmantul clasic

Mușețelul este folosit de secole pentru a induce starea de calm și somn. Conține apigenină, un antioxidant care acționează asupra receptorilor GABA din creier, ajutând la:

reducerea anxietății

inducerea somnului

calmarea tensiunii nervoase

Ideal de băut seara, înainte de culcare.

2. Ceaiul de melisă – planta relaxării nervoase

Melisa (roinița) are un efect dovedit de reducere a stresului, iritabilității și palpitațiilor asociate cu anxietatea. Ajută la:

liniștirea gândurilor agitate

reglarea ritmului cardiac

relaxarea mușchilor

Perfect în perioadele de suprasolicitare sau înainte de o prezentare/examen.

3. Laptele cald cu turmeric – relaxare și antiinflamator natural

Această băutură cunoscută și sub numele de „lapte auriu” combină efectul calmant al laptelui cald cu proprietățile antiinflamatoare ale curcuminului (din turmeric).

Beneficii:

reduce inflamația cerebrală legată de stres

favorizează somnul

îmbunătățește starea de spirit

Adaugă puțină miere și un vârf de piper negru pentru absorbție mai bună.

4. Ceaiul verde – echilibru între energie și calm

Deși conține cofeină, ceaiul verde este bogat în L-teanină, un aminoacid care:

induce o stare de calm alert

îmbunătățește concentrarea

reduce senzația de „minte agitată”

Ideal în timpul zilei, pentru focus fără agitație.

5. Ceaiul de mentă – răcoritor și relaxant

Menta acționează ca un relaxant muscular natural și are efecte benefice asupra sistemului digestiv și nervos. Ajută la:

reducerea tensiunii mentale

relaxarea corpului

combaterea durerilor de cap asociate cu stresul

Excelent după o zi lungă sau după o masă copioasă, potrivit sursei.