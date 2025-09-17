Ceaiul pe care e bine să-l bei toamna face minuni în primul rând pentru rinichi. Mai exact, el te poate ajuta să nu faci pietre la rinichi și totodată mai are și alte beneficii uimitoare pentru organism.

Plantele au în general o mulțime de beneficii pentru organism. Multe dintre ele pot fi consumate sub formă de condimente, fiind adăugate în numeroase preparate, ori pot fi consumate ca atare și ne fac bine.

Mai sunt însă și plante care pot fi consumate sub formă de ceai. Infuzia poate trata numeroase afecțiuni și totodată poate să ne calmeze, ori poate să ne ofere o stare de bine atunci când avem nevoie.

Ceaiul pe care e bine să-l bei toamna este ceaiul de echinaceea. Acest ceai crește rezistența organismului la infecții și stimulează sistemul imunitar. Asta înseamnă că dacă-l consumi în această perioadă ești protejat de răceală.

Totodată, ești protejat și în fața anumitor bacterii. Iar pe lângă asta, ceaiul poate să amelioreze problemele respiratorii și e recomandat și pentru cei care se confruntă cu tuse. Se poate adăuga și miere în el pentru o acțiune mai rapidă.

Ceaiul pe care e bine să-l bei toamna face minuni și în cazul afecțiunilor la rinichi, care sunt tot mai des întâlnite. Iar un efect similar îl are de asemenea și ceaiul verde, după cum spun specialiștii.

Ce alte avantaje putem avea dacă alegem să consumăm ceaiul verde? Pentru mulți acesta poate să înlocuiască cafeaua și totodată stimulează memoria. Totodată, el are capacitatea de a reduce tensiunea nervoasă.

Printre altele, ceaiul verde contribuie la sănătatea oaselor, dar și la sănătatea inimii și îmbunătățește sănătatea intestinelor. El accelerează și metabolismul, motiv pentru care e recomandat în diete.

Fiecare ceai în parte are beneficiile sale, după cum spuneam mai sus. Chiar și așa, având în vedere schimbările bruște de temperaturi, ceaiul de echinaceea ar fi bine să fie în prim plan în această perioadă, spun specialiștii, potrivit sursei.