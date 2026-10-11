Cifrele cu care Rogobete îl pune la zid pe Bolojan: șomajul tinerilor, de la 22,9% la 30,8% într-un singur an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 oct. 2026, 22:55

Alexandru Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, după ce rata șomajului în rândul tinerilor activi pe piața muncii ar fi ajuns la 30,8%. Social-democratul acuză Guvernul că se concentrează prea mult pe reducerea cheltuielilor și prea puțin pe crearea locurilor de muncă. Potrivit acestuia, tot mai mulți tineri care termină școala sau facultatea nu reușesc să se angajeze și ajung să vadă plecarea din România drept singura soluție.

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