Cifrele cu care Rogobete îl pune la zid pe Bolojan: șomajul tinerilor, de la 22,9% la 30,8% într-un singur an

Alexandru Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, după ce rata șomajului în rândul tinerilor activi pe piața muncii ar fi ajuns la 30,8%. Social-democratul acuză Guvernul că se concentrează prea mult pe reducerea cheltuielilor și prea puțin pe crearea locurilor de muncă. Potrivit acestuia, tot mai mulți tineri care termină școala sau facultatea nu reușesc să se angajeze și ajung să vadă plecarea din România drept singura soluție.
Alexandru Rogobete, atac la Bolojan după creșterea șomajului în rândul tinerilor
Într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, Alexandru Rogobete a atras atenția asupra creșterii șomajului în rândul tinerilor activi, de la 22,9% la 30,8%, într-un singur an. Diferența este de 7,9 puncte procentuale, iar social-democratul consideră că aceste cifre arată cât de dificil a devenit pentru tineri să își găsească un loc de muncă.
Rogobete susține că problema nu poate fi rezolvată doar prin reducerea cheltuielilor statului. În opinia sa, Guvernul trebuie să se preocupe și de oportunitățile oferite celor care vor să muncească, mai ales tinerilor aflați la început de drum. Declarațiile vin în contextul criticilor pe care social-democratul le-a lansat la adresa lui Ilie Bolojan.
„Într-un singur an! Aproape 1 din 3 tineri activi pe piața muncii este șomer! De la 22,9% la 30,8%. O creștere de 7,9 puncte procentuale, prezentată ca fiind produsă în doar 12 luni”, a scris Rogobete pe Facebook.
Rogobete cere investiții și măsuri pentru crearea locurilor de muncă
Social-democratul consideră că succesul unui guvern nu ar trebui măsurat doar prin economiile făcute la buget, ci și prin numărul oportunităților create pentru populație. „Iar succesul unei guvernări nu se măsoară în câte cheltuieli ai redus, ci și în câte oportunități ai creat pentru oameni”, a transmis Rogobete.
Acesta avertizează că lipsa locurilor de muncă îi poate împinge pe tineri să plece în străinătate. În opinia sa, atunci când cei aflați la început de carieră nu au posibilitatea să muncească în România, întreaga țară are de pierdut. Rogobete susține că, atunci când tinerii își pierd șansa la un loc de muncă, „România își pierde șansa la viitor”. În acest context, social-democratul cere stabilitate politică, un guvern care să funcționeze și măsuri care să ajute economia. El consideră că investițiile, sprijinirea antreprenorilor și recâștigarea încrederii sunt necesare pentru ca România să iasă din situația actuală.
„Avem nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern funcțional, de investiții, de sprijin pentru antreprenori și de politici economice care să readucă încrederea. Nu putem continua cu aceleași rețete și să așteptăm rezultate diferite”, a adăugat Rogobete.
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