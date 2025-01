Pe tot parcursul zilei, Realitatea PLUS a fost cea mai urmărită televiziune de știri, pe toate categoriile de public, și am înregistrat cifre record. Minutul de aur a fost la ora 13, când am înregistrat 7,3 puncte de rating, în momentul în care Călin Georgescu, președintele ales, s-a prins în horă alături de români și de soția sa, Cristela Georgescu.

REALITATEA PLUS, LIDER DE AUDIENȚĂ LA NIVEL NAȚIONAL



NAȚIONAL



Realitatea PLUS - 2,3

România TV - 1,8

Antena 3 CNN - 1,3

Digi 24 - 0,4

B1TV -0,2



Minutul de aur - ora 13.00 - 7,3 puncte de rating



Sursa: Kantar Media

Realitatea PLUS rămâne în continuare TELEVIZIUNEA POPORULUI, audiența ne demonstrează că dumneavoastră, românii, sunt alături de noi, iar acest lucru ne face să fim și mai responsabili. Vă vom asculta pe toți, inclusiv pe cei care ne criticați și continuăm să dezbatem și să arătăm adevărul așa cum este. Fără nicio temă.