Armata chineză a construit noi tuneluri și drumuri, a săpat două foraje mari în deșert, care ar putea servi pentru conducte verticale pentru teste nucleare cu randament mai mare, a ridicat facilități de sprijin și a asigurat alimentarea cu energie, potrivit The Washington Post. „În ansamblu, aceasta indică o dezvoltare semnificativă a infrastructurii în ultimii cinci ani și o creștere dramatică a capacităților de testare,” a declarat Rennie Babiarz, vicepreședinte al AllSource Analysis, companie care monitorizează constant aceste situri.

Istoricul lucrărilor și decalajul față de marile puteri

Lucrările au început în 2021 și continuă și în prezent, conform datelor lui Babiarz. China rămâne în urmă în programul său nuclear față de SUA și Rusia, motiv pentru care își pregătește acest sit de testare. „Pentru că China a efectuat cele mai puține teste nucleare, deține mult mai puține date empirice. Poate avea nevoie de experimente suplimentare… pentru a învăța mai multe despre armele nucleare,” a explicat Tong Zhao, senior fellow la Carnegie Endowment for International Peace.

Contextul internațional și tensiunile în creștere

Aceste pregătiri vin în contextul tensiunilor în creștere între Rusia și Statele Unite. Vladimir Putin a lăudat din nou „arma minunată” – racheta Burevestnik cu propulsie nucleară și torpila nucleară Poseidon. Ca răspuns, Donald Trump a ordonat Pentagonului să înceapă imediat testarea armelor nucleare. SUA au demonstrat discret racheta nucleară secretă AGM-181 Long-Range Stand-Off, lansată de un bombardier B-52 în timpul unui zbor oficial de test.

Conform Federation of American Scientists, SUA deține 5.117 focoase nucleare (3.700 dezafectate și aflate în depozit), Rusia are 5.459, iar China 600. Coreea de Nord are aproximativ 50. Stockholm International Peace Research Institute estimează că arsenalul Chinei va ajunge la circa 1.000 de focoase până în 2030.

Program nuclear neîngrădit și tratatele internaționale

China dezvoltă programul nuclear fără restricții, în timp ce SUA și Rusia sunt legate de Tratatul New START privind limitarea armelor strategice ofensive. Tratatul expiră în februarie 2026, iar Putin l-a suspendat încă din februarie 2023. Beijingul refuză discuțiile privind tratatele, deoarece rămâne mult în urmă față de marile puteri.

Activitățile Chinei provoacă îngrijorare în Washington nu doar în domeniul nuclear, ci și strategic. „Întregul nostru program de modernizare nucleară se baza pe presupunerea că noi și Rusia am continua să reducem armele și că China și Coreea de Nord nu ar reprezenta o amenințare. Aceste presupuneri s-au dovedit a fi greșite,” a declarat Vipin Narang, director al MIT Center for Nuclear Security, fost responsabil cu armele strategice la Pentagon. „Dacă izbucnește un conflict regional în Europa și China decide să atace Taiwanul, sau invers, ne vom afla într-o poziție foarte dificilă.”

Scenariile militare posibile

Președintele Xi Jinping a cerut armatei să fie pregătită pentru o invazie a Taiwanului până în 2027, conform informațiilor din SUA, deși nu este clar dacă va da ordinul atât de curând. Oficialii militari americani și NATO consideră că cel mai probabil scenariu implică o operațiune simultană: un atac chinez ar putea fi însoțit de un atac rusesc asupra uneia sau mai multor țări NATO și, posibil, de o invazie nord-coreeană în Coreea de Sud.

În timp ce Rusia folosește șantaj nuclear pentru a compensa eșecul armatei sale convenționale în Ucraina, strategiile chineze par opuse. „Pentru că SUA se tem să nu piardă un război convențional, unii sugerează să folosească arme nucleare împotriva Chinei în Strâmtoarea Taiwan,” a spus colonelul în retragere Zhou Bo, fost director al Centrului de Cooperare pentru Securitate al Ministerului Apărării din China și profesor senior la Universitatea Tsinghua. „China ar trebui să își crească arsenalul nuclear, nu pentru a atinge paritate, ci pentru ca SUA să nu îndrăznească să folosească arme nucleare împotriva sa. Atunci China poate câștiga un război convențional.”

