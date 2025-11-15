Evenimentul a fost organizat de Grupul Parlamentar de Prietenie cu Republica Populară Chineză, în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în România. Scopul principal al reuniunii a fost consolidarea dialogului bilateral în domeniul economic și investițional, promovarea parteneriatelor comerciale și identificarea de noi oportunități de colaborare între companiile românești și chineze.

Participanții au discutat despre perspectivele cooperării economice în sectoare precum infrastructura, energia verde, tehnologia și agricultura, precum și despre atragerea de investiții chineze în proiecte strategice din România. Forumul s-a încheiat cu apeluri la un parteneriat pragmatic și echilibrat, bazat pe beneficii reciproce și respect mutual.

În deschiderea forumului, deputatul Cosmin Corendea, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză, a subliniat importanța relansării cooperării economice bilaterale într-un context internațional complex.

„Este un moment important in relația bilaterală dintre cele doua tari, dar mai ales o ocazie necesară într-un context internațional complex, în care colaborarea economică internațională devine una dintre cele mai sustenabile forme de diplomație”, a declarat deputatul Cosmin Corendea.

Acesta a evidențiat faptul că schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit, în ultimii ani, 10 miliarde de euro anual, subliniind totodată necesitatea echilibrării balanței comerciale și transformării României într-o platformă strategică pentru investițiile chineze în Europa Centrală și de Est.

“Deficitul comercial al României în relația cu China se apropie de 8 miliarde de euro dar, această cifră nu reprezintă un motiv de îngrijorare, ci un semnal și, mai ales, o oportunitate pentru avansa si mai puternic relația economica dintre cele doua tari. Acest deficit arată că cerere există și că potențialul de dezvoltare este enorm si Romania îl poate transforma într-o platformă pentru investiții chineze în România și într-un mecanism prin care produsele românești să pătrundă mai consistent pe o piață colosală”, a adăugat președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China.

În cadrul intervenției sale, deputatul Cosmin Corendea a anunțat și înființarea, la începutul anului viitor, a Institutului de Cercetare pentru Inițiativa Belt and Road, cu sediul la București, o platformă academică și economică menită să dezvolte proiecte de investiții, colaborări tehnologice și schimburi universitare între România și China.

“Un anunț important, rezultat al dialogului dintre Grupul de Prietenie cu Republica Populară Chineză și reprezentanții statului chinez in Romania: la începutul anului viitor, va fi înființat la Bucuresti, Institutul de Cercetare pentru Inițiativa Belt and Road, o platformă academică și economică, în care experți din România și China vor identifica proiecte de investiții, schimburi universitare, colaborări tehnologice și soluții de finanțare pentru proiecte strategice. Este o instituție prin care ne dorim sa schimbam modul în care România se raportează la Inițiativa Belt and Road: nu doar ca beneficiar, dar mai ales ca partener activ, generator de idei și proiecte”, a anunțat deputatul Cosmin Corendea, în cadrul Forumului pentru cooperare economică România - China.

Un alt punct esențial al discursului a vizat necesitatea reluării zborurilor directe între România și China, suspendate de peste un deceniu. Deputatul Corendea a subliniat că o astfel de conexiune ar sprijini turismul, relațiile economice și cooperarea academică.

“Totodată, așa cum am afirmat si la deschiderea Târgului de Turism din octombrie, în calitate de parlamentar si președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu China, îmi asum public un obiectiv clar de susținere alături de reprezentanții Ambasadei Republicii Populare Chineze de a reluare a zborurilor directe între România și China. România și China trebuie să fie din nou conectate, fizic, direct. De peste zece ani, nu mai există zboruri directe între București și marile orașe din China. Este o situație care afectează turismul, schimburile economice și cooperarea academică. Este greu să închei parteneriate solide atunci când distanța administrativă și logistică crește”, a mai precizat deputatul Cosmin Corendea.

Forumul a inclus și sesiuni tematice dedicate sectoarelor cu potențial major de colaborare – energie, IT&C, industrie și transporturi, respectiv agricultură, în cadrul cărora s-au discutat modalități concrete de cooperare și investiții.

Evenimentul a reunit peste 200 de reprezentanți ai mediului diplomatic, ai camerelor de comerț și ai companiilor de top din România și China, confirmând interesul enorm al ambelor părți pentru dezvoltarea unei cooperări economice sustenabile și echilibrate.

“Relația dintre România și China nu este una conjuncturală și nu depinde de cicluri politice. Este o relație matură, bazată pe respect, prietenie și cooperare economică reală. Voi continua să sprijin concret proiectele care aduc investiții, locuri de muncă, dezvoltare și beneficii pentru cetățeni”, a concluzionat deputatul Cosmin Corendea.