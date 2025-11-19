Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila informează că procurorii au pus în mişcare acţiunea penală în cazul unui cetăţean străin care ar fi atacat cu un cuţit alţi patru străini, în incinta unui hotel din municipiul Brăila. Potrivit sursei citate, bărbatul este acuzat de tentativă la omor şi tentativă la omor calificat. Bărbatul se află în arest la domiciliu. Potrivit unor surse apropiate anchetei, este vorba despre un sirlankez.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea a avut loc în seara de 15 noiembrie, când un cetăţean străin, potrivit unor surse judiciare srilankez, l-ar fi tăiat la gât cu un cuţit pe un alt bărbat, tot străin, cu intenţia de a-l ucide. Victima a suferit leziuni care necesită pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale.

În aceeaşi seară, 20 de minute mai târziu, bărbatul a atacat cu acelaşi cuţit alte trei persoane, care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Toţi cei implicaţi sunt cetăţeni srilankezi, iar presupusul agresor este bucătar, susțin surse judiciare, citate de News.ro. Aceleaşi surse au precizat că în momentul în care a comis atacurile, acesta se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.



Reţinut iniţial, bărbatul a fost plasat apoi în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce instanţa a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia.