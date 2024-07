"Banii sunt alocati printr-o hotarare de Consiliu local, insa dna Armand a refuzat sa scoata dintr-o incapacitate aceasta companie a Primariei Sectorului 1, pentru ca ea a fost victima unei practici neloiale in ceea ce priveste certificatele.

Au fost inteprinse toate actiunile posibile din punct de vedere legal pentru recupera banii respectivi pe certificate, insa pana atunci acest CET trebuie sa functioneze. Nu doar ca vine, el este un cet in cod general, adica produce si caldura, si energie electrica. Am vazut cu totii prin ce a trecut Bucurestiul zilele trecute. Deci, putea fi o sursa importanta de a produce energie si a reduce cheltuielile pe care o administratie le are cu facturile la spitale, la energia electrica.

Acum e vacanta, dar sunt si scoli de vara care se organizeaza si acele facturi, la fel, le platesc cetatenii.

Aceasta companie putea fi retehnologizata, putea fi utilizata aceasta capacitate de cod generala, putea sa produca...

Pana la iarna, eu o sa preiau mandatul in octombrie. Daca pana atunci dna Armand refuza sa acorde si sa aprobe bugetul necesar pentru aceste investitii si pentru plata furnizorilor - CET-ul functioneaza pe gaze, iar facturile la furnizorii nu sunt platite pentru ca oamenii astia nu au bani.

Noi trebuie sa intervenim in aceasta zona a capitalului pana cand toti cei responsabili vor fi pedepsiti corespunzator pentru a recupera banii respectivi, trebuie sa facem investitiile ca acest CET sa functioneze, sa produca, si energie electrica si energie termica pentru toata zona de nord a Capitalei, care se bazeaza pe capacitatea acestei centrale", a declarat George Tuta, primarul ales al Sectorului 1, la Realitatea PLUS.