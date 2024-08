Mai mult decat atat, femeia a declarat ca baietelul ei nici macar nu putea sa ia masa pentru ca „trebuia sa aiba telefonul langa el si sa raspunda non stop”.

Un lucru important de mentionat este ca mama a reclamat si faptul ca a reusit sa confiste alte trei dispozitive de la copiii sai insa nici macar pana in aceste momente politistii nu le-au ridicat, iar asta in conditiile in care mai multi copii ai acestei familii au avut un contact cu profesorul Kristof Lajos, care practic a ajuns sa ii controleze.

Pe de alta parte, tatal minorului a spus ca a inceput sa suspecteze momentul in care profesorul a inceput sa profite sexual de baietelul lui, iar de atunci a inceput sa ii urmareasca telefonul pe care acesta il primise de la asa-zisul sau mentor, iar in momentul in care si-a dat seama ca baietelul se afla in apartamentul profesorului s-a adresat de urgență poliției.

Amenințările făcute de Kristof Lajos întregii familii

Tatăl a explicat că, pe lângă comportamentul suspect al lui Lajos, care se îndrepta spre zona de abuzuri, a primit amenințări directe din partea acestuia. „Mi-a spus că voi dispărea cu CNP cu tot, atât intern, cât și internațional, pentru că nu le dădeam voie copiilor să se ducă la el. Am cerut în mod repetat să întrerupă orice legătură cu copiii mei”, a povestit bărbatul.

El a remarcat că ceva nu era în regulă atunci când copiii frecventau locuința lui Lajos, dar a fost constrâns de lipsa custodiei să acționeze cu dificultate. „Mi-am dat seama că era ceva neobișnuit. Copiii petreceau mult timp acolo, dar eu nu aveam custodia copilului, așa că nu am putut interveni direct. A fost prins în flagrant”, a declarat tatăl.

Bărbatul a explicat că, în ciuda faptului că Lajos părea suspect de la început, a fost nevoit să aștepte să adune suficiente dovezi. „Am avut mai multe întâlniri cu el, cam opt, pentru a putea acționa în mod adecvat. Era evident că avea probleme psihice și de comportament”, a spus tatăl.

El a adăugat că a avut mai multe conversații cu fiul său, încercând să-l convingă să evite contactul cu Lajos, însă copilul a fost sedus de cadourile și atenția oferite de către fostul antrenor. „Am spus de atâtea ori să nu mai aibă legătură cu el. Copiii se încăpățânau să meargă la Lajos pentru că le oferea cadouri și bunuri”, a explicat bărbatul.

Câte victime a făcut Kristof Lajos

În plus, tatăl băiatului este convins că fiul său nu a fost singura victimă a lui Kristof Lajos. „Din ce mi-a povestit fiul meu, mai este un copil care a fost la el în școală și cred că sunt și alții. Cred că există mai multe victime”, a concluzionat tatăl.

Aceste dezvăluiri vin într-un context în care cazul lui Kristof Lajos continuă să șocheze opinia publică, iar autoritățile sunt în căutarea altor posibile victime.

